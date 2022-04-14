ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 08:01

ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29 и вертолёт Ми-8 на аэродроме Днепр

Всего за ночь было поражено 12 объектов ВСУ, включая два склада ракетно-артиллерийского вооружения, уточнил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вооружённые силы РФ в течение ночи 14 апреля уничтожили украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и беспилотник "Байрактар ТБ-2" на аэродроме Днепр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего же высокоточным оружием российские военные уничтожили 12 объектов противника, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в населённых пунктах Великая Михайловка и Богатырь, добавил он.

Минобороны показало работу экипажей вертолётов Ка-52 по военной технике ВСУ
Минобороны показало работу экипажей вертолётов Ка-52 по военной технике ВСУ

А ранее Минобороны РФ показало пуски "Калибров" по объектам ВСУ. Запуск осуществлялся с малого ракетного корабля Черноморского флота.

BannerImage

Pixabay

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar