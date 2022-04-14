ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29 и вертолёт Ми-8 на аэродроме Днепр

Всего за ночь было поражено 12 объектов ВСУ, включая два склада ракетно-артиллерийского вооружения, уточнил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вооружённые силы РФ в течение ночи 14 апреля уничтожили украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и беспилотник "Байрактар ТБ-2" на аэродроме Днепр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего же высокоточным оружием российские военные уничтожили 12 объектов противника, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в населённых пунктах Великая Михайловка и Богатырь, добавил он.