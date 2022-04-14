Команда "Формулы-1" "Хаас" отказалась вернуть "Уралкалию" спонсорские средства на $13 млн
Также американская сторона настаивает на дополнительной компенсации за упущенную выгоду.
Американская команда "Формулы-1" "Хаас" отклонила требование бывшего титульного спонсора — "Уралкалия" о возврате выплаченных перед началом сезона спонсорских средств на сумму 13 миллионов долларов. Об этом сообщает Motorsport.
Также "Хаас" настаивает на дополнительной компенсации от "Уралкалия" в размере 8,6 миллиона долларов за упущенную выгоду.
Представители американской команды утверждают, что имели право расторгнуть спонсорскую сделку. По их словам, в контракт с "Уралкалием" был включён соответствующий пункт. Продолжение сотрудничества с российской компанией могло нанести непоправимый урон репутации "Хааса", говорят в команде.
В начале марта "Хаас" разорвал контракты с "Уралкалием", с 2021 года являвшимся титульным спонсором команды, а также с российским гонщиком Никитой Мазепиным.
Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия". При этом условии нашим гонщикам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Haas F1