Команда "Формулы-1" "Хаас" отказалась вернуть "Уралкалию" спонсорские средства на $13 млн

Также американская сторона настаивает на дополнительной компенсации за упущенную выгоду.

Американская команда "Формулы-1" "Хаас" отклонила требование бывшего титульного спонсора — "Уралкалия" о возврате выплаченных перед началом сезона спонсорских средств на сумму 13 миллионов долларов. Об этом сообщает Motorsport.

Также "Хаас" настаивает на дополнительной компенсации от "Уралкалия" в размере 8,6 миллиона долларов за упущенную выгоду.

Представители американской команды утверждают, что имели право расторгнуть спонсорскую сделку. По их словам, в контракт с "Уралкалием" был включён соответствующий пункт. Продолжение сотрудничества с российской компанией могло нанести непоправимый урон репутации "Хааса", говорят в команде.