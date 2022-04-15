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Опубликовано 15 апреля 2022, 08:36

В СК заявили, что в России содержится более тысячи сдавшихся в плен украинских военных

В ведомстве уточнили, что работа со сдавшими оружие бойцами ВСУ продолжается, подавляющее большинство уже опрошено следователями.

В России на сегодняшний день содержится более тысячи сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам совещания, которое в Ростове-на-Дону провёл глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями", — говорится в сообщении.

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В СК РФ уточнили, что среди сложивших оружие — пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.

Ранее Лайф рассказывал, что Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ беженцев из ЛНР в Харьковской области. По указанию главы СК РФ необходимо установить всех виновных в этом преступлении, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Варвара Романова
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