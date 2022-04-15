В СК заявили, что в России содержится более тысячи сдавшихся в плен украинских военных

В ведомстве уточнили, что работа со сдавшими оружие бойцами ВСУ продолжается, подавляющее большинство уже опрошено следователями.

В России на сегодняшний день содержится более тысячи сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам совещания, которое в Ростове-на-Дону провёл глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями", — говорится в сообщении.

В СК РФ уточнили, что среди сложивших оружие — пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.