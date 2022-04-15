МО: ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8, который атаковал посёлок в Брянской области

Также Российскими вооружёнными силами вблизи города Лозовая в Харьковской области был сбит истребитель Су-27 ВСУ. Помимо этого за минувшие сутки было уничтожено восемь беспилотников противника.

Российские ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, который 14 апреля атаковал посёлок Климово в Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолёт Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населённого пункта Климово в Брянской области", — сказал он.

Также Российскими вооружёнными силами вблизи города Лозовая в Харьковской области был сбит истребитель Су-27 ВСУ. Помимо этого в районах населённых пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка и Черновый Сокол было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ко всему прочему, Конашенков сообщил, что в течение минувшей ночи высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено семь объектов противника. Среди них: установка тактических ракет "Точка-У" вблизи села Ясенового, а также пункт временной дислокации ВСУ, где находилось до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов.