МО: ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8, который атаковал посёлок в Брянской области
Также Российскими вооружёнными силами вблизи города Лозовая в Харьковской области был сбит истребитель Су-27 ВСУ. Помимо этого за минувшие сутки было уничтожено восемь беспилотников противника.
Российские ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, который 14 апреля атаковал посёлок Климово в Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолёт Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населённого пункта Климово в Брянской области", — сказал он.
Также Российскими вооружёнными силами вблизи города Лозовая в Харьковской области был сбит истребитель Су-27 ВСУ. Помимо этого в районах населённых пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка и Черновый Сокол было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ко всему прочему, Конашенков сообщил, что в течение минувшей ночи высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено семь объектов противника. Среди них: установка тактических ракет "Точка-У" вблизи села Ясенового, а также пункт временной дислокации ВСУ, где находилось до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов.
Вдобавок, по словам представителя Минобороны, силами ВС РФ были уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения в районах населённых пунктов Дергачи, Новоелизаветовка и Повстанское. Также вблизи города Николаева и села Парутина оказались поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.
Напомним, что в Брянской области подвергся обстрелу из миномёта пункт пропуска Новые Юрковичи. В результате получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам с Украины, но люди не пострадали. Чуть позже стало известно, что в посёлке Климово ранены местные жители, загорелись жилые дома. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что Климово обстреляли ВСУ. А СК уточнил, что удары были нанесены с украинских боевых вертолётов, которые незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Пострадало восемь человек.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka