Войска РФ ликвидировали отряд наёмников польской частной военной компании под Харьковом

Кроме того, поражён 221 военный объект Украины, в том числе 12 пунктов управления, 176 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы.

Ракетные войска РФ ликвидировали отряд наёмников польской частной военной компании в населённом пункте Изюмское. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками в населённом пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наёмников польской частной военной компании. Уничтожено до 30 польских наёмников", — сообщил он.

Конашенков добавил, что также поражён 221 военный объект Украины. В том числе речь идёт о 12 пунктах управления, 176 опорных пунктах и районах сосредоточения живой силы противника. Кроме того, подавлено 12 огневых позиций артиллерии. Оперативно-тактическая авиация в течение ночи уничтожила 13 военных объектов, среди которых — два склада ракетно-артиллерийского вооружения и десять районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.