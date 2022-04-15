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Опубликовано 15 апреля 2022, 07:31
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Войска РФ ликвидировали отряд наёмников польской частной военной компании под Харьковом

Кроме того, поражён 221 военный объект Украины, в том числе 12 пунктов управления, 176 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы.

Ракетные войска РФ ликвидировали отряд наёмников польской частной военной компании в населённом пункте Изюмское. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками в населённом пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наёмников польской частной военной компании. Уничтожено до 30 польских наёмников", — сообщил он.

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Конашенков добавил, что также поражён 221 военный объект Украины. В том числе речь идёт о 12 пунктах управления, 176 опорных пунктах и районах сосредоточения живой силы противника. Кроме того, подавлено 12 огневых позиций артиллерии. Оперативно-тактическая авиация в течение ночи уничтожила 13 военных объектов, среди которых — два склада ракетно-артиллерийского вооружения и десять районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Мариуполе освобождён от нацбатов Металлургический комбинат имени Ильича. Зачистка города идёт с 7 марта, когда российские войска и силы ДНР взяли его в окружение. Основные боестолкновения продолжаются в районе завода "Азовсталь", где укрывается полк "Азов".

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Getty Images / NurPhoto / Corbis

Варвара Романова
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