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Опубликовано 15 апреля 2022, 07:27
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Минобороны: В Мариуполе освобождён от нацбатов металлургический комбинат имени Ильича

Зачистка города идёт с 7 марта, когда российские войска и силы ДНР взяли его в окружение. Основные боестолкновения продолжаются в районе завода "Азовсталь", где укрывается полк "Азов".

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции ДНР в результате наступательных действий полностью освобождён от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича", — сказал он в ходе брифинга.

Появилось видео работы БТР ДНР на подступах к "Азовстали" в Мариуполе
Появилось видео работы БТР ДНР на подступах к "Азовстали" в Мариуполе

А ранее Лайф сообщал о ликвидации в Мариуполе замкомандира "Азова". Сообщается, что старший лейтенант Виталий Грицаенко имел прозвище Гоголь. Другие подробности не приводятся.

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Wikipedia / Olegzima

Артур Лапсаков
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