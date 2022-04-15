Минобороны: В Мариуполе освобождён от нацбатов металлургический комбинат имени Ильича

Зачистка города идёт с 7 марта, когда российские войска и силы ДНР взяли его в окружение. Основные боестолкновения продолжаются в районе завода "Азовсталь", где укрывается полк "Азов".

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции ДНР в результате наступательных действий полностью освобождён от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича", — сказал он в ходе брифинга.