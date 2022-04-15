ВС РФ нанесли удар "Калибрами" по военному объекту на окраине Киева

В Минобороны предупредили, что масштабы ракетных ударов по украинской столице будут наращиваться в ответ на террористические или диверсионные атаки противника.

Минувшей ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" был нанесён удар по военному объекту на окраине Киева. Об этом сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате удара по жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет", — проинформировал он.