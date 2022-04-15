ВС РФ нанесли удар "Калибрами" по военному объекту на окраине Киева
В Минобороны предупредили, что масштабы ракетных ударов по украинской столице будут наращиваться в ответ на террористические или диверсионные атаки противника.
Минувшей ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" был нанесён удар по военному объекту на окраине Киева. Об этом сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате удара по жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет", — проинформировал он.
Конашенков предупредил, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в украинской столице будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического или диверсионного характера на территории нашей страны.
Напомним, что в конце марта после переговоров в Стамбуле Россия отвела войска из Киевской и Черниговской областей. После этого Киев устроил грандиозную провокацию в Буче. В пригороде украинской столицы была организована фейковая видеосъёмка, где на дороге лежат тела погибших. Затем 8 апреля украинская сторона совершила удар "Точкой-У" по Краматорску, в чём поспешила обвинить Россию. А накануне уже на российской территории, в Брянской области, подвергся обстрелу из миномёта пункт пропуска Новые Юрковичи. В результате получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам с Украины, но люди не пострадали. Чуть позже стало известно, что в посёлке Климово ранены местные жители, загорелись жилые дома. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что Климово обстреляли ВСУ. А СК уточнил, что удары были нанесены с украинских боевых вертолётов, которые незаконно вторглись в воздушное пространство РФ.
ТАСС / Снимок с видео. Минобороны РФ