Сотрудники Росгвардии раскрыли в Бердянске сеть подпольных кол-центров

Именно отсюда совершались звонки на российские номера с целью вымогательства денег. По словам оперативников, люди занимались такой деятельностью, ведь в городе уже восемь лет были проблемы с работой.

Сотрудники Росгвардии раскрыли сеть подпольных кол-центров. Видео © Телеканал "Звезда"

Сотрудники Росгвардии раскрыли сеть подпольных кол-центров в Бердянске, откуда совершались звонки населению с целью выманивания денег. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Корреспондент Виктория Косогляденко продемонстрировала, как плотно стоят столы внутри одного из таких помещений, за каждым рабочим местом находятся компьютер и гарнитура. На стенах располагаются мотивирующие надписи, а также изображения доллара. А судя по памятке с днями рождения всех сотрудников, незаконной деятельностью занимались в основном молодые люди.

По словам оперативного сотрудника, работы в городе не было с 2014 года, поэтому люди шли на преступления от безысходности.

"Украина уничтожалась. Оставался выход: ехать за границу либо идти работать в такие мошеннические кол-центры", — рассказал он.

Среди бывалых сотрудников были бывшие заключённые, именно они обучали новичков. В частности, оперативники обнаружили шпаргалки, в которых был алгоритм убеждения людей. Тут же на доске располагалась инструкция, что говорить во время звонков, например, сотрудникам нужно было "узнавать баланс". Там же указаны российские номера телефонов. По этим схемам у людей вымогали деньги, а также обманывали пенсионеров. В городе действовала целая сеть таких кол-центров, сейчас оперативники устанавливают их организаторов. Не исключено, что есть связи с Днепром.