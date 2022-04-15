ООН: 870 тысяч украинских беженцев вернулись в свои дома

По данным организации, такая миграция в Незалежную будет продолжать расти, что усугубит проблемы гуманитарного характера. Всего же после начала спецоперации страну покинули 11,7 млн человек.

На Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые оставили свои дома после начала специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединённых Наций.

"870 тысяч украинских беженцев <...> уже вернулись на родину. Ежедневно на Украину возвращаются 30 тысяч человек", — говорится в сообщении ООН со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала "Операции Z" на Украине по меньшей мере 11,7 миллиона человек оставили свои дома. Так, более 4,6 миллиона украинцев уехали в другие страны, а 7,1 миллиона переместились в убежища внутри страны. В ООН прогнозируют, что миграция на Украину будет продолжать расти.

"Это неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям потребуется поддержка для реинтеграции в свои сообщества или поиска подходящих принимающих сообществ, если возвращение в свои дома невозможно или нецелесообразно", — сообщили в УКГВ.