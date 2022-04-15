Глава СПЧ Фадеев обвинил ООН и ОБСЕ в недостаточном реагировании на проявления русофобии

Он подчеркнул, что в настоящий момент россияне находятся в положении травимого народа. Однако Западу свойственен расизм и ксенофобия, поэтому их поощряют власти, политики и обыватели.

Ряд международных организаций, в числе которых ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на проявления русофобии на Западе. Об этом заявил глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев в беседе с РИА "Новости".

"Конечно, недостаточно. Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле на Западе очень глубоко запрятан расизм… И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется", — сказал он.

По словам Фадеева, такое поощрение является трагической историей отношений западных стран с внешним миром, в результате которого россияне "оказались в положении травимого народа". В то же время власти РФ пытаются защитить соотечественников за рубежом, но возможностей для этого "очень мало", поскольку изменить ксенофобскую, расистскую атмосферу тяжело.