По словам героини нового выпуска "Изнанки", украинская пропаганда много лет назад взялась за "промывание" детских мозгов и теперь навести порядок в головах — очень сложная задача.

Киевский режим отнял детство у подрастающего поколения ещё задолго до начала российской спецоперации, изъяв из библиотек все детские книги на русском языке. Об этом вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала в интервью проекту "Изнанка". По её словам, многие дети стали зомбированными и запуганными страшными сказками о "злых русских", а русофобская пропаганда заполонила учебники, на которых, к сожалению, выросло почти целое поколение школьников.

"Дети, спасённые из подвалов Мариуполя, сначала спрашивали: "Вы нас куда везёте? Убивать везёте?" То есть их убедили, что русские их убьют. Сколько жизней там было загублено из-за этой пропаганды, мы не знаем. Ведь люди боялись выходить из укрытий, боялись, что с ними что-то случится", — рассказывает Кузнецова.

Она отметила, что быстро переломить ситуацию не получится, действовать нужно постепенно: с помощью хороших и добрых книг, очищенного от русофобии информационного пространства. И эта работа, по мнению вице-спикера Госдумы, не менее важная, чем накормить, одеть или обеспечить жильём беженцев и их детей.

"И накормить важно, и инфраструктуру восстановить, но нам важно, кто по этим дорогам потом ходить будет, ведь наши ребята за это воюют там", — подчеркнула она.