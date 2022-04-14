"Самое страшное — это когда им стреляли в спины": Кузнецова рассказала о встрече с ранеными детьми Донбасса

Героиня нового выпуска проекта "Изнанка" рассказала, как донецкие хирурги спасают маленьких пациентов даже в самых сложных жизненных обстоятельствах.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью проекту "Изнанка" поделилась самыми пронзительными воспоминаниями о своей недавней поездке в Донецк, где она в том числе посетила детское отделение Республиканского травматологического центра. По словам Кузнецовой, там проходят лечение и реабилитацию маленькие пациенты с самыми разными травмами — последствиями украинских обстрелов. Каждого такого ребёнка, признаётся она, жалко по-своему, но наибольшее впечатление на женщину-парламентария произвела встреча с мальчиком, над которым совершили настоящую подлость.

"Самое страшное — это когда в спины детям стреляли. Вот лежит мальчик, я ни о чём его не спрашиваю, ведь пока ребёнок не встал на ноги — лучше не задавать никаких вопросов. Детская психика очень ресурсная, гибкая, перестраивается быстро, оптимистичная, живая, но когда он лежит на кровати... Ему говорят: "Не вставай". А у него спина прострелена", — делится героиня нового выпуска "Изнанки".

Кузнецова отметила, что в Донецке раненым детям оказывают квалифицированную помощь, а заведующего детским отделением травматологического центра Евгения Жилицына она назвала "гениальным врачом" и "специалистом от бога". На его счету не одна чудесная история спасения. Вице-спикер Госдумы рассказала о девочке, которая провела две недели в подвале с огромной раной на ноге без доступа к обезболивающим и вообще каким-либо медикаментам.