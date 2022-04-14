Кузнецова: Киевский режим вывез за границу десятки сирот с освобождённых территорий Донбасса

По словам героини нового выпуска "Изнанки", были случаи, когда похищались дети даже из семей — и глубину горя родителей в таком случае даже невозможно осознать.

С подконтрольных Киеву районов Донбасса под видом "эвакуации" на время боевых действий вывезли десятки детей-сирот. Об этом вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала в интервью проекту "Изнанка". По её словам, речь может идти уже о 60 пропавших малышах и подростках, которых киевский режим мог отправить за рубеж, в том числе для незаконного усыновления или передачи третьим лицам.

"Новая администрация на освобождённую территорию приходит, а там шаром покати, как не жил никто, уничтожается всё, восстанавливать надо все базы, и под эту историю пропадают дети целыми детскими домами", — говорит Кузнецова.

Более того, российской стороне известны факты, когда пропадали "родительские дети", причём из полных и вполне благополучных семей. В этом списке, по словам Кузнецовой, уже 22 фамилии. Вице-спикер Госдумы уже обратилась за помощью к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, чтобы попробовать разыскать детей и вернуть их в семьи, но гарантий, горько признаётся она, никаких.

"Когда Волноваху освобождали, родители подходят к уполномоченному по правам ребёнка Донецка и говорят: "А вот мои дети уехали, вы не знаете куда? Их взяли якобы в лагерь, чтобы они отдохнули, а сейчас мы их найти не можем". Представляете состояние родителей? Ни связи, ни информации, ничего. Всё, что у них было, — это дети. И это ещё раз доказывает, с кем мы имеем дело. У них нет ничего святого", — резюмировала Кузнецова.