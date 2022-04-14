Пентагон: Крейсер "Москва" направился в Севастополь своим ходом
По словам представителя ведомства Кёрби, Вашингтону известно лишь то, что на корабле был "как минимум один взрыв".
Пентагон не располагает информацией о причине пожара на крейсере "Москва", однако известно, что он находится на плаву и отправился в Севастополь своим ходом. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь ведомства США Джон Кёрби.
"Мы не знаем точно, что там произошло <...> По нашим оценкам, корабль способен прокладывать путь самостоятельно, что он и делает. Сейчас он направляется на восток, как мы считаем. Мы думаем, что он, вероятно, будет доставлен в Севастополь для ремонта", — сказал он.
По словам Кёрби, Пентагону известно лишь то, что на корабле был "как минимум один взрыв".
Напомним, в ночь на 14 апреля стало известно, что на российском крейсере "Москва", входящем в состав Черноморского флота, сдетонировал боезапас. Корабль получил серьёзные повреждения, экипаж был эвакуирован. О случившемся уже доложили президенту РФ Владимиру Путину. Ближе к полудню очаг возгорания был локализован. Судно сохранило плавучесть, его отбуксировали в порт.
ТАСС / Пресс-служба Черноморского флота