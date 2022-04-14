Политолог Кошкин: Выход из строя крейсера "Москва" не повлияет на ход "Операции Z"
Специалист отметил, что боевые задачи, связанные с блокированием острова Змеиный и захватом порта Мариуполя, в которых использовалось судно, уже завершены.
Политолог Кошкин — о крейсере "Москва". Видео © LIFE
Хотя крейсер "Москва" и является чрезвычайно важной боевой единицей Черноморского флота, его выход из строя не повлияет на ход российской спецоперации на Украине. Об этом Лайфу рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
"Крейсер "Москва", конечно, флагман, <...> но на результаты и ход спецоперации особого влияния не оказывает, потому что его ракеты не применяются по сухопутным объектам", — сказал он.
Кошкин объяснил, что те боевые задачи, связанные с блокированием острова Змеиный и захватом порта Мариуполя, в которых использовался крейсер, уже завершены, поэтому поломка корабля не повлияет на дальнейший ход спецоперации.
Также политолог предупредил о наличии множества фейковой информации в Сети касательно инцидента. Он призвал не верить различным слухам и дождаться официального комментария от Минобороны РФ.
Напомним, в ночь на 14 апреля стало известно, что на российском крейсере "Москва", входящем в состав Черноморского флота, сдетонировал боезапас. Корабль получил серьёзные повреждения, экипаж был эвакуирован. О случившемся уже доложили президенту РФ Владимиру Путину. Ближе к полудню очаг возгорания был локализован. Судно сохранило плавучесть, его буксируют в порт.