Политолог Кошкин: Выход из строя крейсера "Москва" не повлияет на ход "Операции Z"

Специалист отметил, что боевые задачи, связанные с блокированием острова Змеиный и захватом порта Мариуполя, в которых использовалось судно, уже завершены.

Политолог Кошкин — о крейсере "Москва". Видео © LIFE

Хотя крейсер "Москва" и является чрезвычайно важной боевой единицей Черноморского флота, его выход из строя не повлияет на ход российской спецоперации на Украине. Об этом Лайфу рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Крейсер "Москва", конечно, флагман, <...> но на результаты и ход спецоперации особого влияния не оказывает, потому что его ракеты не применяются по сухопутным объектам", — сказал он.

Кошкин объяснил, что те боевые задачи, связанные с блокированием острова Змеиный и захватом порта Мариуполя, в которых использовался крейсер, уже завершены, поэтому поломка корабля не повлияет на дальнейший ход спецоперации.