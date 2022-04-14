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Опубликовано 14 апреля 2022, 12:49

Турчак заявил, что "Операция Z" закроет историю конфликта в Донбассе

В 2014 году Киев взял курс на подавление "русской весны" и объявил террористами всех, кто не согласился с итогами переворота, отметил он.

Российская военная "Операция Z" по защите Донбасса закроет историю конфликта, который унёс жизни более 13 тысяч человек, и республики наконец-то будут освобождены. Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Восемь лет назад, 14 апреля 2014 года, Киев взял курс на военное подавление "русской весны" на юго-востоке страны. Уже на следующий день сюда выдвинулись первые нацбаты, сформированные преимущественно из самых отбитых активистов Майдана", — написал он в своём телеграм-канале.

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Турчак подчеркнул, что эти события положили начало большому кровопролитию в Донбассе. Также, как указал секретарь генсовета ЕР, Киев объявил террористами всех, кто не согласился с итогами госпереворота. При этом украинские власти на протяжении восьми лет категорически отказывались от политического решения конфликта.

А ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что спецоперация в Донбассе будет интенсифицирована. По его словам, это решение обусловлено сложной ситуацией, в которой находятся люди, а также провокационными действиями со стороны Киева.

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Telegram / Андрей Турчак

Наталья Исакова
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