В 2014 году Киев взял курс на подавление "русской весны" и объявил террористами всех, кто не согласился с итогами переворота, отметил он.

Российская военная "Операция Z" по защите Донбасса закроет историю конфликта, который унёс жизни более 13 тысяч человек, и республики наконец-то будут освобождены. Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Восемь лет назад, 14 апреля 2014 года, Киев взял курс на военное подавление "русской весны" на юго-востоке страны. Уже на следующий день сюда выдвинулись первые нацбаты, сформированные преимущественно из самых отбитых активистов Майдана", — написал он в своём телеграм-канале.

Турчак подчеркнул, что эти события положили начало большому кровопролитию в Донбассе. Также, как указал секретарь генсовета ЕР, Киев объявил террористами всех, кто не согласился с итогами госпереворота. При этом украинские власти на протяжении восьми лет категорически отказывались от политического решения конфликта.