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Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 12:45
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Минобороны: В биолабораториях Украины изучалось распространение холеры водными путями

Специалисты отбирали пробы воды в крупных реках страны и Северо-Крымском канале, проводили оценку поражающих свойств, а сами штаммы позднее были вывезены в Соединённые Штаты.

В биологических лабораториях на Украине изучалась возможность распространения холеры, брюшного тифа и гепатита через водные пути. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, украинские специалисты под контролем американских учёных систематически отбирали пробы воды в крупных реках, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале.

"С целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путём", — сказал Кириллов в ходе брифинга.

Минобороны: США потратили более $5 миллиардов на биолаборатории с 2005 года
Минобороны: США потратили более $5 миллиардов на биолаборатории с 2005 года

Кроме того, специалисты провели оценку поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы позднее были вывезены в США.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков рассказал, где расположены тайные биолаборатории США. Профессор подчеркнул, что все биологические исследования обязательно должны проводиться в открытом доступе. Иначе мир не может оценивать биологическую угрозу.

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Pixabay

Артур Лапсаков
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