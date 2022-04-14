Минобороны: В биолабораториях Украины изучалось распространение холеры водными путями

Специалисты отбирали пробы воды в крупных реках страны и Северо-Крымском канале, проводили оценку поражающих свойств, а сами штаммы позднее были вывезены в Соединённые Штаты.

В биологических лабораториях на Украине изучалась возможность распространения холеры, брюшного тифа и гепатита через водные пути. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, украинские специалисты под контролем американских учёных систематически отбирали пробы воды в крупных реках, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале.

"С целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путём", — сказал Кириллов в ходе брифинга.

Кроме того, специалисты провели оценку поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы позднее были вывезены в США.