МО РФ: Украина в начале 2022 года закупила более 50 беспилотников для распыления химикатов

В военном ведомстве также сообщили, что в марте подразделения российской разведки обнаружили три беспилотных летательных аппарата, предназначенных для распыления биологических рецептур.

Более 50 беспилотников закупила Украина в начале текущего года, чтобы использовать их для распыления токсичных химикатов. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

"По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов", — сказал он.

Кроме того, 9 марта в Херсонской области подразделения российской разведки обнаружили три беспилотника, оснащённые ёмкостями объёмом 30 литров. Эти БПЛА предназначены для распыления биологических рецептур.