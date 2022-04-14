"Нам очень стыдно": Сдавшиеся бойцы ВСУ преклонили колени у мемориала "Не забудем, не простим" в Донбассе
На кадрах видно, как четверо бывших солдат ВСУ встали на колени у памятника, опустив головы вниз. Осознав свои преступные действия на стороне Киева, они стали извиняться за убийства мирных жителей.
Сдавшиеся бойцы ВСУ преклонили колени у мемориала "Не забудем, не простим". Видео © "Марочко Live"
Украинские военнослужащие, добровольно сдавшие оружие и перешедшие на сторону ЛНР, посетили мемориал "Не забудем, не простим" у посёлка Видное, где преклонили колени. Об этом сообщает агентство "Луганскинформцентр".
На кадрах видно, как четверо бывших бойцов ВСУ встали на колени у памятника, опустив головы вниз. Осознав свои преступные действия на стороне Киева, они стали извиняться за убийства мирных жителей.
"Нам очень стыдно. Мы не знали, что здесь творится. Простите нас", — сказали украинские военнослужащие.
Мемориал "Не забудем, не простим", где перезахоронили останки 50 жертв ВСУ, установлен в луганском посёлке Видное в память о погибших жителях Донбасса.
Ранее военкор Лайфа показал украинским военнопленным видео расправы ВСУ над солдатами РФ. Один из них назвал такое поведение своих коллег издевательством и заплакал. При этом сами сдавшиеся бойцы ВСУ отметили человеческое отношение к ним в плену.
Скрин из видео "Марочко Live"