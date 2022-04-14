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Опубликовано 14 апреля 2022, 11:02
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"Нам очень стыдно": Сдавшиеся бойцы ВСУ преклонили колени у мемориала "Не забудем, не простим" в Донбассе

На кадрах видно, как четверо бывших солдат ВСУ встали на колени у памятника, опустив головы вниз. Осознав свои преступные действия на стороне Киева, они стали извиняться за убийства мирных жителей.

Сдавшиеся бойцы ВСУ преклонили колени у мемориала "Не забудем, не простим". Видео © "Марочко Live"

Украинские военнослужащие, добровольно сдавшие оружие и перешедшие на сторону ЛНР, посетили мемориал "Не забудем, не простим" у посёлка Видное, где преклонили колени. Об этом сообщает агентство "Луганскинформцентр".

На кадрах видно, как четверо бывших бойцов ВСУ встали на колени у памятника, опустив головы вниз. Осознав свои преступные действия на стороне Киева, они стали извиняться за убийства мирных жителей.

"Нам очень стыдно. Мы не знали, что здесь творится. Простите нас", — сказали украинские военнослужащие.

Мемориал "Не забудем, не простим", где перезахоронили останки 50 жертв ВСУ, установлен в луганском посёлке Видное в память о погибших жителях Донбасса.

Сложивший оружие морпех ВСУ рассказал о предательстве командиров
Сложивший оружие морпех ВСУ рассказал о предательстве командиров

Ранее военкор Лайфа показал украинским военнопленным видео расправы ВСУ над солдатами РФ. Один из них назвал такое поведение своих коллег издевательством и заплакал. При этом сами сдавшиеся бойцы ВСУ отметили человеческое отношение к ним в плену.

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Скрин из видео "Марочко Live"

Григорий Воронцов
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