В квартире экс-охранника главы "Правого сектора" в Херсоне нашли запрещённую литературу

Военные также обнаружили плакаты с националистической символикой. Самого Александра Шумкова дома не оказалось, ведь он сбежал в первый день проводимой Россией спецоперации.

Военные РФ нашли в квартире бывшего охранника главы "Правого сектора"* Александра Шумкова в Херсоне запрещённую литературу и плакаты с националистской символикой. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах.

Самого Шумкова дома не оказалось. По нашим данным, он уехал в первый день "Операции Z".







В 2018 году Шумкова в России приговорили к четырём годам колонии общего режима за участие в деятельности экстремистской организации. В сентябре 2019 года он вернулся на Украину в ходе крупного обмена, проведённого двумя государствами.