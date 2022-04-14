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Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 10:54
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В квартире экс-охранника главы "Правого сектора" в Херсоне нашли запрещённую литературу

Военные также обнаружили плакаты с националистической символикой. Самого Александра Шумкова дома не оказалось, ведь он сбежал в первый день проводимой Россией спецоперации.

Военные РФ нашли в квартире бывшего охранника главы "Правого сектора"* Александра Шумкова в Херсоне запрещённую литературу и плакаты с националистской символикой. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах.

Самого Шумкова дома не оказалось. По нашим данным, он уехал в первый день "Операции Z".

  • Найденные вещи в квартире Александра Шумкова. Фото © LIFE
    Найденные вещи в квартире Александра Шумкова. Фото © LIFE
  • Найденные вещи в квартире Александра Шумкова. Фото © LIFE
    Найденные вещи в квартире Александра Шумкова. Фото © LIFE
  • Найденные вещи в квартире Александра Шумкова. Фото © LIFE
    Найденные вещи в квартире Александра Шумкова. Фото © LIFE

Найденные вещи в квартире Александра Шумкова. Фото © LIFE

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В херсонской детской больнице найден архив с делами украинских силовиков
В херсонской детской больнице найден архив с делами украинских силовиков

В 2018 году Шумкова в России приговорили к четырём годам колонии общего режима за участие в деятельности экстремистской организации. В сентябре 2019 года он вернулся на Украину в ходе крупного обмена, проведённого двумя государствами.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве арестовали россиянина Максима Дмитриенко, пытавшегося вступить в один из украинских нацбатов для участия в боевых действиях против России.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Артур Лапсаков
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