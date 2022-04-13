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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 08:48
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В Москве арестован россиянин Дмитриенко, пытавшийся вступить в один из украинских нацбатов

Мужчина собирался покинуть территорию страны для участия в боевых действиях против России. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал россиянина Максима Дмитриенко, который пытался вступить в один из украинских нацбатов для участия в боевых действиях против России. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дмитриенко собирался покинуть российскую территорию и вступить в одно из националистических формирований Украины. Он был задержан сотрудниками ФСБ", — уточнил собеседник агентства.

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Ранее ФСБ задержала в Подмосковье воевавшего в Донбассе сторонника "Правого сектора"*. Мужчина служил в ВСУ, проходил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО, награждён тремя украинскими госнаградами и "в качестве поощрения" получил гражданство Незалежной.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Алексей Берковиц
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