Пушилин: Спецоперация в Донбассе будет интенсифицирована

По его словам, это решение обусловлено сложной ситуацией, в которой находятся люди, а также провокационными действиями со стороны Киева.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости ускорить темпы проведения специальной военной операции в Донбассе.

"Сейчас, с учётом всех факторов, которые обусловлены сложной ситуацией, в которой находятся люди, а также провокационными мероприятиями со стороны украинского режима, включая обстрел Краматорска, мы считаем необходимым ход освободительной операции интенсифицировать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".