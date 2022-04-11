Пушилин: Спецоперация в Донбассе будет интенсифицирована
По его словам, это решение обусловлено сложной ситуацией, в которой находятся люди, а также провокационными действиями со стороны Киева.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости ускорить темпы проведения специальной военной операции в Донбассе.
"Сейчас, с учётом всех факторов, которые обусловлены сложной ситуацией, в которой находятся люди, а также провокационными мероприятиями со стороны украинского режима, включая обстрел Краматорска, мы считаем необходимым ход освободительной операции интенсифицировать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Пушилин назвал военным преступлением ВСУ ракетный удар "Точкой-У", нанесённый по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Напомним, 8 апреля обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки украинских военных погибло около 30 человек.
ТАСС / Николай Тришин