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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 09:40
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Пушилин: Спецоперация в Донбассе будет интенсифицирована

По его словам, это решение обусловлено сложной ситуацией, в которой находятся люди, а также провокационными действиями со стороны Киева.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости ускорить темпы проведения специальной военной операции в Донбассе.

"Сейчас, с учётом всех факторов, которые обусловлены сложной ситуацией, в которой находятся люди, а также провокационными мероприятиями со стороны украинского режима, включая обстрел Краматорска, мы считаем необходимым ход освободительной операции интенсифицировать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее Пушилин назвал военным преступлением ВСУ ракетный удар "Точкой-У", нанесённый по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Напомним, 8 апреля обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки украинских военных погибло около 30 человек.

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова
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