Пушилин: Россия противостоит не одной Украине, а целому конгломерату стран

Глав ДНР отметил, как профессионально действует на поле боя противник, и усомнился, что речь только об украинских военных — они вряд ли могли быстро приобрести такие навыки.

Россия, Донецкая и Луганская народные республики сейчас на самом деле противостоят не одной лишь Украине, а целому конгломерату стран. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская Федерация здесь противостоят уже точно не одной Украине, а целому конгломерату стран. НАТО в чистом виде?" — сказал Пушилин в эфире телеканала "Соловьёв.Live".

Он уточнил, что имеет в виду: есть "отдельные участки", где присутствуют частные военные компании или "прикомандированные инструкторы", "их немало".

Так, Пушилин отметил профессиональность действий противника как в артиллерии, так и в тактике боя, выстраивании обороны. Он усомнился, что за год-два украинские военные могли получить такие навыки.

"Нужно испробовать [их] на практике и, наверное, неоднократно. Потому что время так или иначе у них было ограничено, и спонтанными, молниеносными решениями это просто не могло быть", — подчеркнул глава республики.