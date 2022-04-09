"Я жду полицию": Украинский экс-депутат Берёза испугался, когда ему принесли повестку в военкомат

Судя по видео, его нашли не по тому адресу, где он прописан, что очень удивило украинского политика. Он пытался тянуть время и отказывался подписывать документ.

Украинскому экс-депутату Берёзе принесли повестку в военкомат. Видео © Telegram / Политика Страны

Один из экс-лидеров "Правого сектора"*, бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза, не захотел подписывать повестку и идти на фронт. Видео с его общением, предположительно, с сотрудниками военкомата опубликовали украинские СМИ.

На этих кадрах Берёза ходит с пистолетом на поясе. Он кому-то звонит и спрашивает, что ему делать. В итоге бывший лидер "Правого сектора" заявляет, что подпишет повестку, когда приедет полиция и проверит документы у присутствующих. Голос за кадром отвечает: "Мы твою полицию два часа уже ждём".

Также экс-депутат несколько раз интересовался, как нашли "эту семью". Как отмечают СМИ, предположительно, Берёза находился не по адресу прописки и испугался, что за ним пришли по чьему-то приказу.

Чем всё закончилось, неизвестно. Отметим, что в период операции украинских силовиков в Донбассе в 2014–2015 годах он неоднократно выкладывал фотографии с передовых позиций. А также экс-депутат известен своей выходкой в адрес российской телеведущей Ольги Скабеевой. В 2019 году он в прямом эфире толкнул журналиста во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ, чем помешал ей задать вопрос. После этого за Скабееву заступился глава Чечни Рамзан Кадыров.