Кадыров предостерёг украинского депутата, толкнувшего российскую журналистку

Как отметил глава Чечни, если от парламентария не последует извинений перед Ольгой Скабеевой, "обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент в ПАСЕ, где депутат Рады Владимир Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву. По мнению Кадырова, парламентарию следует извиниться перед россиянкой.

Он отметил, что, "если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы".

— В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали, — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

При этом глава Чечни предостерёг украинского парламентария, что, если от него не последует извинений перед Скабеевой, "обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".

Напомним, депутат Рады Владимир Берёза толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Лайф опубликовал видео инцидента.