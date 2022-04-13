Жительница Венгрии — о русофобии в стране: Русские теперь как кость в горле

По словам россиянки, европейцы призывают к насилию и ненависти по отношению к гражданам РФ. А венгерские банки отменяют сделки, если в них фигурируют российские фамилии.

Россиянка Анжелика, проживающая в Будапеште, рассказала о русофобии в Европе. Видео © T.me / shot_shot

В Венгрии царит страшная русофобия, россияне стали для европейцев как кость в горле. При этом раньше венгерские гиды зарабатывали на гражданах РФ деньги и разговаривали на их же языке. Об этом рассказала в беседе с телеграм-каналом SHOT россиянка Анжелика, живущая в Будапеште.

"Сплошнейшая русофобия была, украинцы, можно сказать, взбесились. Включая местных гидов, которые работали всю свою жизнь с русскими, зарабатывали с ними деньги, разговаривали с ними на русском языке. А вот с начала спецоперации русские им теперь как кость в горле", — сказала она.

По словам Анжелики, местные жители призывают к насилию и ненависти. Так, в Венгрии каждый день у площади Героев проходили флешмобы против русских. Также местные банки "всё заблокировали" гражданам РФ. И при покупке недвижимости приостанавливаются сделки, если у покупателей русские фамилии.

"Так что мы второй месяц в Будапеште, в общем-то, "веселимся". Слава богу, что выиграл Виктор Орбан. Он союзник Владимира Путина и русских в Европе", — заключила Анжелика.