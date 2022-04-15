В Херсоне найдены документы про эскортниц – агентов украинской разведки

Девушки не только собирали информацию. Им могли поручать особые миссии и даже диверсии. А вербовку проводил сотрудник, который представлялся фотографом.

Российские силовики в Херсоне нашли материалы на почти два десятка девушек, которых завербовала Служба внешней разведки Украины.

Как пишет РИА "Новости", сотрудник украинской СВР, представившись фотографом, входил в доверие и предлагал интересную личную перспективу. Российским силовикам удалось идентифицировать одного из таких "фотографов" — это полковник СВРУ, начальник 5-го отдела по городу Херсону Александр Баденко.

"В ходе проведения оперативных мероприятий российскими силовиками было обнаружено офисное здание, внутри которого находилось ещё одно малозаметное изолированное помещение с отдельным входом, где располагалось подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой", — рассказал агентству сотрудник российского силового ведомства.

Чаще всего доверчивым клиенткам "фотограф" предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощённым — знакомство с состоятельными клиентами и работу с "большой перспективой". Наименее интересным с оперативной точки зрения предлагалась работа обычной проституткой-информатором. Некоторых же передавали для обучения в закрытых учебных заведениях СВРУ.

В качестве примера работы эскортниц-агентов приводится история с блондинкой, которая, по одной из версий, заложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви), завоевав его доверие в 2017 году. Не исключается, что эти эскортницы могут и сейчас использоваться для оперативной работы украинскими спецслужбами.

Ранее Лайф писал, что в квартире экс-охранника главы "Правого сектора"* в Херсоне нашли запрещённую литературу. Военные также обнаружили там плакаты с националистической символикой. Самого Александра Шумкова дома не оказалось, ведь он сбежал в первый день проводимой Россией спецоперации.