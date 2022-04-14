Появилось видео работы БТР ДНР на подступах к "Азовстали" в Мариуполе

Как отметил военный корреспондент, жертвами украинских нацбатальонов могли стать две местные жительницы. По его словам, злоумышленник должен скрываться на занятых огневых позициях.

RT публикует кадры с места работы военной техники Вооружённых сил ДНР недалеко от металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Видео © RT

Появилось видео работы бронетранспортёров Народной милиции ДНР по огневым позициям нацбатальона "Азов" на подступах к комбинату "Азовсталь" в Мариуполе. Видео публикует RT.

По словам военного корреспондента Андрея Филатова, на месте военных действий, а именно на перекрёстке, где работает БТР, азовцы или солдаты ВСУ убили пенсионерку. Их жертвой, предположительно, могла стать ещё одна местная жительница. По словам военкора, злоумышленник должен скрываться на занятых огневых позициях.