С начала проведения "Операции Z" российские военные, в частности, уничтожили 131 самолёт, 104 вертолёта, 448 беспилотников, 2188 танков, отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая авиация ВС РФ в течение дня поразила шесть районов скопления живой силы и бронетехники Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районах Великая Новосёлка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородичное поражены шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.

Всего с начала проведения "Операции Z" российские военные уничтожили 131 самолёт, 104 вертолёта, 448 беспилотников, 2188 танков и других боевых машин. Также были ликвидированы 248 украинских установок реактивной системы залпового огня (РСЗО), 957 орудий полевой артиллерии и миномётов, 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.