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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 17:22
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Минобороны: Войска РФ уничтожили пункты дислокации нацбатов в Ясеновом и Срибном

За день были ликвидированы склады техники в селе Повстанское Одесской области и Новоелизаветовке, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения в Парутине и Николаеве.

Вооружённые силы Российской Федерации в рамках спецоперации на Украине уничтожили точки дислокации украинских националистических формирований в Ясеновом и Срибном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он отметил, что высокоточными ракетами воздушного базирования также были поражены 10 объектов противника, включая районы сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ в Барвенкове, Краматорске и Лисичанске.

Отдельно уничтожены склады техники в селе Повстанском Одесской области и Новоелизаветовке и склады ракетно-артиллерийского вооружения в Парутине и Николаеве.

ВС России уничтожили украинскую пусковую установку "Точка-У" в районе Селидова
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку "Точка-У" в районе Селидова

Ранее в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО РФ сбили украинский Ту-143 "Рейс" около населённого пункта Октябрьский. Всего с начала проведения "Операции Z" уничтожено, в частности, 132 самолёта, 105 вертолётов и 245 зенитных ракетных комплексов.

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Ирина Фальке
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