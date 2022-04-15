Минобороны: Войска РФ уничтожили пункты дислокации нацбатов в Ясеновом и Срибном

За день были ликвидированы склады техники в селе Повстанское Одесской области и Новоелизаветовке, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения в Парутине и Николаеве.

Вооружённые силы Российской Федерации в рамках спецоперации на Украине уничтожили точки дислокации украинских националистических формирований в Ясеновом и Срибном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он отметил, что высокоточными ракетами воздушного базирования также были поражены 10 объектов противника, включая районы сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ в Барвенкове, Краматорске и Лисичанске.

Отдельно уничтожены склады техники в селе Повстанском Одесской области и Новоелизаветовке и склады ракетно-артиллерийского вооружения в Парутине и Николаеве.