Всего с начала проведения "Операции Z" уничтожено, в частности, 132 самолёта, 105 вертолётов и 245 зенитных ракетных комплексов.

Российские средства противовоздушной обороны в районе населённого пункта Октябрьский сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 "Рейс". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он также уточнил, что всего с начала проведения "Операции Z" на Украине уничтожено 132 самолёта, 105 вертолётов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, а также 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномёт и 2123 единицы специальной военной автомобильной техники.