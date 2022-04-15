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Опубликовано 15 апреля 2022, 16:48
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В Мариуполе пресекли попытку ВСУ прорваться в сторону "Азовстали"

Сообщается, что около 200 украинских военнослужащих вместе с техникой двигались по Итальянской улице, но были ликвидированы.

В Мариуполе Вооружённым силам РФ совместно с бойцами ДНР удалось предотвратить попытку колонны ВСУ прорваться к "Азовстали". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

К заводу по Итальянской улице пытались прорваться около 200 украинских военнослужащих вместе с техникой. Подразделениям ВС РФ и армии ДНР удалось пресечь их рывок, рассказали военные. Эта информация на данный момент уточняется.

Корреспондент подчеркнул, что время от времени украинские бойцы пытаются вырваться из города или, наоборот, пробиться к "Азовстали". Часто небольшими диверсионными группами либо колоннами с техникой.

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Ранее в СК РФ заявили, что засевшие на "Азовстали" снайперы "Азова" стреляют по мирным жителям. Сообщается о гибели одного мужчины. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил расследовать данные преступления украинских стрелков и установить лиц, причастных к ним.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Григорий Воронцов
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