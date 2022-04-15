Арест и пытки Медведчука говорят о том, что президент Незалежной поверил в свою безнаказанность перед Западом, так как ЕС пока что будет закрывать на это глаза.

Преступная деятельность СБУ не ограничивается одним арестом лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Ведомство превратилось в гестапо на территории тоталитарной Украины, и такой страну сделал её лидер. Об этом рассказал политолог Иосиф Дискин в беседе с телеканалом "360".

По его словам, арест и пытки украинского политического деятеля говорят в первую очередь о том, что "Зеленский уверовал в собственную безнаказанность" и в то, что Запад сейчас не рискнёт порицать его действия.

Политолог также обратил внимание на то, что СБУ "превратилось в прямой аналог гестапо". Дискин порекомендовал взглянуть на "последние кадры депутата Рейхстага Эрнста Тельмана со следами пыток" и сравнить с фотографиями Медведчука.

Он добавил, что найденные в освобождённых городах юга Украины документы организации лишь подтверждают эти факты. В них содержатся свидетельства тех, кто прошёл пыточные лагеря, а также данные о выступлении СБУ инициатором расстрелов и пыток пленных.

"В рамках программы денацификации Украины СБУ нужно объявить преступной организацией", — резюмировал политолог.