Политолог Дискин назвал СБУ новым гестапо
Арест и пытки Медведчука говорят о том, что президент Незалежной поверил в свою безнаказанность перед Западом, так как ЕС пока что будет закрывать на это глаза.
Преступная деятельность СБУ не ограничивается одним арестом лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Ведомство превратилось в гестапо на территории тоталитарной Украины, и такой страну сделал её лидер. Об этом рассказал политолог Иосиф Дискин в беседе с телеканалом "360".
По его словам, арест и пытки украинского политического деятеля говорят в первую очередь о том, что "Зеленский уверовал в собственную безнаказанность" и в то, что Запад сейчас не рискнёт порицать его действия.
Политолог также обратил внимание на то, что СБУ "превратилось в прямой аналог гестапо". Дискин порекомендовал взглянуть на "последние кадры депутата Рейхстага Эрнста Тельмана со следами пыток" и сравнить с фотографиями Медведчука.
Он добавил, что найденные в освобождённых городах юга Украины документы организации лишь подтверждают эти факты. В них содержатся свидетельства тех, кто прошёл пыточные лагеря, а также данные о выступлении СБУ инициатором расстрелов и пыток пленных.
"В рамках программы денацификации Украины СБУ нужно объявить преступной организацией", — резюмировал политолог.
Ранее экс-премьер Украины Азаров заявил, что жизни Медведчука ничего не угрожает, но его пытают. Бывший глава правительства предположил, что депутат находится в плену уже гораздо дольше одного дня и власти могут сделать всё что угодно, а удержать их никто не сможет.
Напомним, фотография закованного в наручники Виктора Медведчука появилась в телеграм-канале президента Украины 12 апреля. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" на украинских военнопленных. Однако в МВД Незалежной посчитали преждевременным это решение своего лидера. Когда именно был задержан Медведчук, неизвестно. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить действия властей Украины в отношении политика.
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