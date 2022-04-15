Политолог Дискин заявил о прояснении диспозиции западных государств

По его словам, РФ сегодня является "единственным барьером сохранения традиционных ценностей". Поэтому наша "Операция Z", по сути, превратилась в борьбу с сектой прогрессистов, которая давит на Запад.

Европейцы и американцы начали понимать, что российская "Операция Z" на Украине — это не только борьба за жителей Донбасса, но и попытка сохранить сущность старой Европы против свободных нравов, навязываемых группой прогрессистов. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог и сопредседатель общественной организации "Совет по национальной стратегии" Иосиф Дискин.

"За последние десять дней совершенно чётко прояснилась диспозиция западных государств. Никакого объединённого Запада нет. Есть осатаневшая секта прогрессистов, которая оказывает идеологическое давление на правительства стран и пытается его консолидировать", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Россия сегодня является "единственным барьером сохранения традиционных ценностей", включая религию, культуру и историю. Поэтому наша "Операция Z", по сути, превратилась в борьбу с той самой "сектой прогрессистов". В то же время, как указал Дискин, складывается другая Европа, которая ещё задавлена, но начинает поднимать свой голос. Кроме того, многие американцы уже поняли, что "секта" не может их обдурить, потому что 70% жителей США говорят, что их президент Джо Байден, обвиняя российского лидера Владимира Путина в экономических бедах, всех обманывает.

"Аналогичная ситуация в Европе, где люди уже понимают, кто виновен в их страданиях, обнищании, высокой инфляции, падении доходов. На наших глазах буквально складывается новая диспозиция", — добавил политолог.