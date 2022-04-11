Почему ролик, где украинка перерезает условному россиянину горло, — это ИГИЛ* в центре Европы Журналист Игорь Мальцев — о том, кто аккомпанирует украинским нацистам, пропагандирующим резню по видео у нас дома. 96623 96623 Коллаж © LIFE. Фото © t.me / Медиакиллер

Равнение на ИГИЛ*

Самый жуткий персонаж гоголевского "Вия" вовсе не Вий. Самая жуткая тварь там — Панночка. На это раньше мало кто обращал внимание. Но судя по тому, что мы сейчас видим на улицах Европы, в СМИ и в пропаганде, — это так и есть. Совершенно озверевшие украинские дамочки приступили к тому, что хотели давно, но только сейчас предоставилась возможность. И каждый раз днище оказывается пробитым там, где казалось, что ничего более мерзкого уже не придумаешь. И теперь мы имеем буквально ИГИЛ* в центре Европы.

Фото © t.me / Медиакиллер

Я имею в виду тот самый пропагандистский ролик, где актриса, которая нигде больше не снималась, в облике Украiны режет серпом горло мужчине в тельняшке. Такая гордая, красивая, хоть слегка потрёпанная, режет горло неприятному мужчине, олицетворяющему "русского оккупанта". Если у вас есть силы — посмотрите. Это очень полезно, чтобы понимать, про что вот эта вся спецоперация и кому мы противостоим.

Реакция Европы

Если бы это был афганский ролик или сирийский, светлоликая общественность и, например, департамент по защите конституции Германии уже стояли бы на ушах, требуя его выпилить со всех платформ как экстремистский. Потому что отрубать головы до сих пор считалось в Европе не очень цивилизованной практикой.

Но только это если речь не идёт о русских. Им можно и горло резать. В принципе, тут лежит капитальный водораздел. Потому что представить при любом накале военной пропаганды, что кто-то закажет, снимет и распространит видеоролик такого рода, где русская женщина в кокошнике отрезает голову украинцу, просто невозможно. Более того, будет воспринято всем обществом как чудовищное выступление каких-то безумцев. Настолько это не соответствует русскому национальному характеру. И просто представлениям о моральных табу. А на Украине — вполне соответствует. "Всё норм", как обычно пишут в Интернете. И возникает вопрос: а кто вообще придумал, что это там за речкой — какие-то "братья"? Да не сестра нам эта безумная коллективная Панночка с серпом! Совсем.

Помнится, в Германии казнили Юлиуса Штрейхера по приговору Нюрнбергского суда за карикатуры в его нацистской газете. И ради исторической справедливости — даже он не публиковал наглядных инструкций, как надо евреям отрезать головы.

Кто аккомпанирует киевским полицаям

Кстати, о библейских сюжетах. Пока мы говорим о совершенно отмороженной военной пропаганде на грани военного преступления, что мы видим у себя в тылу?

Правильно — в Москве ставят спектакль "Юдифь", где главная героиня, говорящая по-украински, отрезает голову оккупанту — условному Олоферну. "Условному" — потому что авторы даже не собираются скрывать, кого именно они имеют в виду. "В неназванном поле острой российско-украинской актуальности перекладываем реалии ветхозаветного сюжета о женщине на войне на сегодняшние. Эта Катя — в стане врагов, в нашем стане, стане ассирийцев, оккупировавших часть её страны", — так рекламируют театральное шоу, которое идёт не только в Москве, но и в Воронеже, его же собираются показать в мае в Перми. Более того, спектакль выдвигали на "Золотую маску" в этом году.

Вы же понимаете, что вот этот кровавый игиловский* ролик и театральная постановка — это всё звенья одной цепи? Если учесть, что спектакль спонсировал печально известный фонд Прохорова, то не удивлюсь, что и античеловечный ролик спонсировал кто-нибудь из "олигархов-пацифистов".

И всё это происходит у нас в тылу. Каково?

ИГИЛ* — Организация, запрещённая на территории РФ.

Фото © t.me / Медиакиллер Почему Европа не возмущается видео, где условному россиянину перерезают горло? 0 Это демократия с украинским оттенком. Потому что Европа приравняла нацизм к демократии. Потому что это про русских. Потому что Украине можно.

Авторы Игорь Мальцев