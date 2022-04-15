В СК РФ заявили, что засевшие на "Азовстали" снайперы "Азова" стреляют по мирным жителям
Сообщается о гибели одного мужчины. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил расследовать данные преступления украинских стрелков и установить лиц, причастных к ним.
Снайперы из батальона "Азов", которые засели на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, стреляют по гражданским. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"Как стало известно, снайперские группы "Азова", засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь", продолжают безжалостно стрелять в гражданских лиц города", — говорится в сообщении.
Следственный комитет сообщил о гибели одного мужчины. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать данные преступления украинских стрелков и установить лиц, причастных к ним.
Ранее в Сети появилось видео работы БТР ДНР на подступах к "Азовстали" в Мариуполе. Как отметил военный корреспондент, жертвами украинских нацбатальонов могли стать две местные жительницы. По его словам, злоумышленник должен скрываться на занятых огневых позициях.
ТАСС / Сергей Бобылев