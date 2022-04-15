Бастрыкин поручил расследовать подготовку националистами подрыва эстакады в ДНР

Речь идёт о провокации в городе Константиновка, где располагается крупный узел Донецкой железной дороги. Ранее о планах радикалов предупредили в Минобороны РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки украинскими националистами подрыва эстакады в Константиновке, где располагается крупный узел Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

СК ссылается на данные Минобороны РФ о том, что националисты собираются взорвать эстакаду над железной дорогой, чтобы впоследствии обвинить российских военных в разрушении критически важной гражданской инфраструктуры.

"Это намерение вызвано желанием растиражировать в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим по указанию Бастрыкина необходимо установить всех причастных к провокации лиц, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.