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Опубликовано 15 апреля 2022, 12:32

Бастрыкин поручил расследовать подготовку националистами подрыва эстакады в ДНР

Речь идёт о провокации в городе Константиновка, где располагается крупный узел Донецкой железной дороги. Ранее о планах радикалов предупредили в Минобороны РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки украинскими националистами подрыва эстакады в Константиновке, где располагается крупный узел Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

СК ссылается на данные Минобороны РФ о том, что националисты собираются взорвать эстакаду над железной дорогой, чтобы впоследствии обвинить российских военных в разрушении критически важной гражданской инфраструктуры.

"Это намерение вызвано желанием растиражировать в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.

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В связи с этим по указанию Бастрыкина необходимо установить всех причастных к провокации лиц, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее в СК РФ заявили, что в России содержится более тысячи сдавшихся в плен украинских военных. В ведомстве уточнили, что работа со сдавшими оружие бойцами ВСУ продолжается, подавляющее большинство уже опрошено следователями.

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Пресс-служба СК РФ

Наталья Исакова
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