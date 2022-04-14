МО: Националисты намерены взорвать эстакаду в Константиновке и обвинить в этом ВС РФ

По словам Михаила Мизинцева, подобные действия Киева говорят о бесчеловечном отношении к своим гражданам, а также свидетельствуют о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права.

Украинские националисты собираются взорвать эстакаду над железной дорогой в городе Константиновке, чтобы впоследствии обвинить российских военных в разрушении критически важной гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В городе Константиновка (крупный узловой пункт Донецкой железной дороги) Краматорского района неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время ими планируется разрушить и обвинить ВС России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры", — сказал он в ходе брифинга.

Генерал-полковник подчеркнул, что очередной фейк "о бесчинствах русских" незамедлительно будет растиражирован в западных СМИ, так же как и выдуманная провокация в Буче. По его словам, подобные действия киевского режима говорят о бесчеловечном отношении к судьбам своих граждан, а также свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права.