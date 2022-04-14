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Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 18:49
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МО: Националисты намерены взорвать эстакаду в Константиновке и обвинить в этом ВС РФ

По словам Михаила Мизинцева, подобные действия Киева говорят о бесчеловечном отношении к своим гражданам, а также свидетельствуют о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права.

Украинские националисты собираются взорвать эстакаду над железной дорогой в городе Константиновке, чтобы впоследствии обвинить российских военных в разрушении критически важной гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В городе Константиновка (крупный узловой пункт Донецкой железной дороги) Краматорского района неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время ими планируется разрушить и обвинить ВС России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры", — сказал он в ходе брифинга.

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Генерал-полковник подчеркнул, что очередной фейк "о бесчинствах русских" незамедлительно будет растиражирован в западных СМИ, так же как и выдуманная провокация в Буче. По его словам, подобные действия киевского режима говорят о бесчеловечном отношении к судьбам своих граждан, а также свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права.

Ранее в МИД РФ предупредили об угрозе новых химических провокаций в Донбассе. По словам замглавы ведомства Олега Сыромолотова, высокая вероятность реализации подобного сценария обусловлена многочисленными химпровокациями, которые устроили подконтрольные членам НАТО вооружённые группировки экстремистов во время конфликта в Сирии.

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Getty Images / Andrea Carrubba / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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