В дипведомстве отметили, что Россия уже не раз информировала о планах Незалежной Совбез ООН и ОЗХО.

Власти Украины планируют новые химические провокации в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, добавив, что речь может идти о терактах на предприятиях с химикатами.

"Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ", — отметил дипломат в беседе с РИА "Новости".

По его словам, высокая вероятность реализации подобного сценария обусловлена многочисленными химпровокациями, которые устроили подконтрольные членам НАТО вооружённые группировки экстремистов во время конфликта в Сирии. Кроме того, в качестве примера Сыромолотов привёл провокацию в украинском городе Буче, а также планы соратников лидера Незалежной Владимира Зеленского по химпровокациям в Донбассе, о которых Россия уже не раз информировала Совбез ООН и ОЗХО.