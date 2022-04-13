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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 04:13

В МИД РФ предупредили об угрозе новых химических провокаций в Донбассе

В дипведомстве отметили, что Россия уже не раз информировала о планах Незалежной Совбез ООН и ОЗХО.

Власти Украины планируют новые химические провокации в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, добавив, что речь может идти о терактах на предприятиях с химикатами.

"Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ", — отметил дипломат в беседе с РИА "Новости".

По его словам, высокая вероятность реализации подобного сценария обусловлена многочисленными химпровокациями, которые устроили подконтрольные членам НАТО вооружённые группировки экстремистов во время конфликта в Сирии. Кроме того, в качестве примера Сыромолотов привёл провокацию в украинском городе Буче, а также планы соратников лидера Незалежной Владимира Зеленского по химпровокациям в Донбассе, о которых Россия уже не раз информировала Совбез ООН и ОЗХО.

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Ранее Лайф писал, что руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов раскрыл планы Киева устроить провокацию с подрывом химикатов под Харьковом. По словам дипломата, она возможна во время ударов ВС России, которыми ВСУ будут "прикрываться".

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Pixabay

Иван Косицын
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