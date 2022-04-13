WP: США в рамках военной помощи могут передать Киеву внедорожники Humvee и вертолёты Ми-17

Американские чиновники утверждают, что официальный Вашингтон готов резко расширить спектр вооружения, которое он поставляет на Украину.

Соединённые Штаты могут передать Украине в качестве военной помощи бронированные внедорожники Humvee, вертолёты Ми-17, а также другое современное вооружение, включая гаубицы. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на заявления американских чиновников. Они сообщили, что власти США готовы резко расширить спектр вооружения, которое поставляется Киеву.

"Пентагон намерен передать бронированные [внедорожники] Humvee и другое современное оборудование. Новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов", — отмечает издание.

Предварительные планы, которые обсуждались в Вашингтоне, также включали передачу Незалежной вертолётов Ми-17, гаубиц, беспилотников береговой обороны и защитных костюмов на случай химической, биологической или ядерной атаки. Американские чиновники добавили, что пока не ясно, попадут ли все эти пункты в окончательный пакет.