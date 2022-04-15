СК РФ установил личности ещё 15 командиров ВСУ, причастных к геноциду жителей Донбасса

Ведомство опубликовало видео с данными о них. Всего за совершение целенаправленного истребления граждан региона к ответственности привлекается 42 командира силовых структур Украины.

Следственный комитет РФ установил личности ещё 15 командиров ВСУ, которые причастны к геноциду мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день установлены и привлечены в качестве обвиняемых ещё 15 командиров Вооружённых сил Украины, причастных к геноциду мирных жителей Донбасса", — говорится в сообщении.

Среди них в том числе командир 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Павел Житняк, командир 30-й отдельной механизированной бригады Александр Зиневич, а также командир 26-й артиллерийской бригады Андраник Гаспарян. Всего за совершение геноцида к ответственности привлекается 42 командира силовых структур Украины.