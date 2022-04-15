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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 08:58
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СК РФ установил личности ещё 15 командиров ВСУ, причастных к геноциду жителей Донбасса

Ведомство опубликовало видео с данными о них. Всего за совершение целенаправленного истребления граждан региона к ответственности привлекается 42 командира силовых структур Украины.

Следственный комитет РФ установил личности ещё 15 командиров ВСУ, которые причастны к геноциду мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день установлены и привлечены в качестве обвиняемых ещё 15 командиров Вооружённых сил Украины, причастных к геноциду мирных жителей Донбасса", — говорится в сообщении.

Среди них в том числе командир 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Павел Житняк, командир 30-й отдельной механизированной бригады Александр Зиневич, а также командир 26-й артиллерийской бригады Андраник Гаспарян. Всего за совершение геноцида к ответственности привлекается 42 командира силовых структур Украины.

СК РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток военных РФ украинскими силовиками
СК РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток военных РФ украинскими силовиками

Ранее в СК РФ заявили, что в России содержится более тысячи сдавшихся в плен украинских военных. В ведомстве уточнили, что работа со сдавшими оружие бойцами ВСУ продолжается, подавляющее большинство уже опрошено следователями.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Григорий Воронцов
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