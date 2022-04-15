СК РФ: Вооружение на Украину поставляется из 25 государств

Следователи продолжат фиксировать показания задержанных военнослужащих ВСУ о подготовке нацбатов и армии Незалежной к боевым действиям иностранными инструкторами.

Вооружение на Украину поставляется из 25 стран, в том числе из 21 государства – члена НАТО. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В ходе расследования получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 — члены НАТО", — сказано в записи пресс-службы ведомства.

Также известно о подготовке иностранными военными инструкторами украинской армии и националистических подразделений к боевым действиям. Глава СК Александр Бастрыкин поручил продолжить обобщать и систематизировать показания задержанных военнослужащих ВСУ, сообщающих о работе военных советников из США, Великобритании и других государств. Также следствием возбуждено уголовное дело по факту участия в рядах наёмников граждан Британии, Америки, Норвегии и Канады.