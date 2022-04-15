ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 08:51

СК РФ: Вооружение на Украину поставляется из 25 государств

Следователи продолжат фиксировать показания задержанных военнослужащих ВСУ о подготовке нацбатов и армии Незалежной к боевым действиям иностранными инструкторами.

Вооружение на Украину поставляется из 25 стран, в том числе из 21 государства – члена НАТО. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В ходе расследования получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 — члены НАТО", — сказано в записи пресс-службы ведомства.

Также известно о подготовке иностранными военными инструкторами украинской армии и националистических подразделений к боевым действиям. Глава СК Александр Бастрыкин поручил продолжить обобщать и систематизировать показания задержанных военнослужащих ВСУ, сообщающих о работе военных советников из США, Великобритании и других государств. Также следствием возбуждено уголовное дело по факту участия в рядах наёмников граждан Британии, Америки, Норвегии и Канады.

Сдавшийся в плен британский наёмник: Надо было признавать ДНР и ЛНР
Сдавшийся в плен британский наёмник: Надо было признавать ДНР и ЛНР

А ранее в СК заявили, что в России содержится более тысячи сдавшихся в плен украинских военных. В ведомстве уточнили, что работа со сложившими оружие бойцами ВСУ продолжается, подавляющее большинство уже опрошено следователями.

BannerImage

Twitter / Department of Defense

Артур Лапсаков
  • Новости
  • СК РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar