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Опубликовано 14 апреля 2022, 21:15
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Сдавшийся в плен британский наёмник: Надо было признавать ДНР и ЛНР

У Эйдена богатый опыт участия в военных кампаниях: он также побывал в Сирии. Теперь рассказывает о преступлениях, которые совершали боевики "Азова" в Мариуполе.

Британский наёмник Эйден Эслин рассказал о блокаде Мариуполя. Видео © Telegram / SHOT

Чтобы Украине избежать нынешней ситуации, нужно было признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также Крым — российским. Об этом теперь говорит британский наёмник Эйден Эслин, известный как CossackGundi. Он оказался среди тех, кто сдался в плен в Мариуполе.

По версии Эйдена, он якобы с первого дня нахождения в Мариуполе выступал за то, чтобы украинские войска покинули город.

"И если Украина действительно хотела избежать этого конфликта, можно было просто сказать: "Хорошо, мы уйдём, мы признаем независимость (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.)". И они могли бы признать Крым", говорит наёмник.

Теперь он также заявляет, что не поддерживал действия тех, кто воевал с украинской стороны. Они не заботились о мирных жителях.

"Мародёрствовали в магазинах, где были продукты, необходимые мирным жителям для выживания после взятия города в окружение. Они запрещали мирным жителям выходить за водой. В ограбленном супермаркете они запрещали гражданам брать воду и прочие вещи, которые забирали сами", — рассказал Эслин.

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Лайф ранее писал, что Эслин вместе с другими иностранными военными пытался изнасиловать двух новичков, только прибывших в бригаду. Группа, с которой он сдался, была зажата на территории завода "Азовмаш" с 10 на 11 апреля.

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Telegram / SHOT

Артем Порвин
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