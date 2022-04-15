Сдавшийся в плен британский наёмник: Надо было признавать ДНР и ЛНР

У Эйдена богатый опыт участия в военных кампаниях: он также побывал в Сирии. Теперь рассказывает о преступлениях, которые совершали боевики "Азова" в Мариуполе.

Британский наёмник Эйден Эслин рассказал о блокаде Мариуполя. Видео © Telegram / SHOT

Чтобы Украине избежать нынешней ситуации, нужно было признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также Крым — российским. Об этом теперь говорит британский наёмник Эйден Эслин, известный как CossackGundi. Он оказался среди тех, кто сдался в плен в Мариуполе.

По версии Эйдена, он якобы с первого дня нахождения в Мариуполе выступал за то, чтобы украинские войска покинули город.

"И если Украина действительно хотела избежать этого конфликта, можно было просто сказать: "Хорошо, мы уйдём, мы признаем независимость (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.)". И они могли бы признать Крым", — говорит наёмник.

Теперь он также заявляет, что не поддерживал действия тех, кто воевал с украинской стороны. Они не заботились о мирных жителях.

"Мародёрствовали в магазинах, где были продукты, необходимые мирным жителям для выживания после взятия города в окружение. Они запрещали мирным жителям выходить за водой. В ограбленном супермаркете они запрещали гражданам брать воду и прочие вещи, которые забирали сами", — рассказал Эслин.