Однако страны Запада продолжают поставлять Киеву вооружения, "заливая костёр бензином", добавил парламентарий.

Москва не собирается специально затягивать специальную военную операцию на Украине, заявил сенатор, замруководителя Комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.

"Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся её специально растягивать", — цитирует РИА "Новости" его слова на брифинге со СМИ Африки и Азии.

По словам парламентария, военная фаза прекратится, как только Украина станет безопасной для России и всего мира. Однако страны Запада продолжают поставлять Киеву вооружения, "заливая костёр бензином", добавил Климов.