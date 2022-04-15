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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 08:37

ОНФ передаст фермерам из ДНР и ЛНР 40 тонн семян овощей для посева

Помощь, в частности, будет предоставлена владельцам приусадебных участков, чтобы они уже сейчас смогли посеять всё, что хотели, уточнил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Жители и фермеры Донецкой и Луганской народных республик получат семена овощей, которые отправил Общероссийский народный фронт в рамках акции #МыВместе, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Только из центрального штаба Народного фронта в Москве накануне в республики отправлено 1,5 тонны семян овощей", — сказано в сообщении.

Часть гуманитарного груза для посева, который собирали фермеры со всей страны, уже доставлена в ЛНР, добавили в ОНФ. Фермерские хозяйства и сельхозпредприятия Новоайдарского и Славяносербского районов получили около 15 тонн картофеля и ячменя. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов пообещал помочь фермерам и владельцам приусадебных участков, предоставив им возможность уже сейчас посеять всё, что они хотели.

"Уверен, что мирная жизнь будет возвращаться в их дома и осенью они будут есть продукты, выращенные на своих участках из семян, пожертвованных людьми со всей России", — сказал он.

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ОНФ доставил в зоопарк "Придорожное" в ДНР первую партию гумпомощи

Ранее Лайф рассказывал, что с начала гуммиссии #МыВместе в Херсонской области раздали около 60 тонн продовольствия. За это время более 9500 продуктовых наборов получили жители таких населённых пунктов, как Херсон, Весёлое, Казаки, Новые Лагеря, и посёлка городского типа Новая Каховка.

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VK / МЧС России

Артур Лапсаков
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