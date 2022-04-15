ОНФ передаст фермерам из ДНР и ЛНР 40 тонн семян овощей для посева
Помощь, в частности, будет предоставлена владельцам приусадебных участков, чтобы они уже сейчас смогли посеять всё, что хотели, уточнил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Жители и фермеры Донецкой и Луганской народных республик получат семена овощей, которые отправил Общероссийский народный фронт в рамках акции #МыВместе, сообщает пресс-служба ОНФ.
"Только из центрального штаба Народного фронта в Москве накануне в республики отправлено 1,5 тонны семян овощей", — сказано в сообщении.
Часть гуманитарного груза для посева, который собирали фермеры со всей страны, уже доставлена в ЛНР, добавили в ОНФ. Фермерские хозяйства и сельхозпредприятия Новоайдарского и Славяносербского районов получили около 15 тонн картофеля и ячменя. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов пообещал помочь фермерам и владельцам приусадебных участков, предоставив им возможность уже сейчас посеять всё, что они хотели.
"Уверен, что мирная жизнь будет возвращаться в их дома и осенью они будут есть продукты, выращенные на своих участках из семян, пожертвованных людьми со всей России", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что с начала гуммиссии #МыВместе в Херсонской области раздали около 60 тонн продовольствия. За это время более 9500 продуктовых наборов получили жители таких населённых пунктов, как Херсон, Весёлое, Казаки, Новые Лагеря, и посёлка городского типа Новая Каховка.
VK / МЧС России