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Опубликовано 12 апреля 2022, 17:30

С начала гуммиссии #МыВместе в Херсонской области раздали около 60 тонн продовольствия

За это время более 9500 продуктовых наборов получили жители таких населённых пунктов, как Херсон, Весёлое, Казаки, Новые Лагеря и посёлка городского типа Новая Каховка.

Раздача гумпомощи в Херсонской области. Видео предоставлено LIFE

Порядка 60 тонн продовольствия раздали жителям Херсонской области с начала работы гуманитарной миссии #МыВместе, которая стартовала три недели назад. Первым при помощи и содействии военных и МЧС продуктовые пакеты и лекарства жителям Херсона начал раздавать депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич вместе с группой добровольцев.

"Сначала мы работали в Херсоне, каждый раз меняя место дислокации из соображений безопасности. Поначалу очень часто ловили провокаторов, которые не давали жителям получать гуманитарку, пугали и всячески препятствовали нормальной работе", — рассказал Кастюкевич.

  • Помощь медучреждениям Херсона. Фото предоставлено LIFE
    Помощь медучреждениям Херсона. Фото предоставлено LIFE
  • Помощь медучреждениям Херсона. Фото предоставлено LIFE
    Помощь медучреждениям Херсона. Фото предоставлено LIFE

Помощь медучреждениям Херсона. Фото предоставлено LIFE

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В настоящее время уже работает система, а депутат с группой ушли работать в мелкие населённые пункты области, где очень много людей, нуждающихся в продуктах и лекарствах. По словам Кастюкевича, каждый день ему приходят обращения и просьбы от жителей, где какие проблемы существуют и куда нужно заехать.

С начала гуманитарной миссии в направлении Херсонской области жителям роздано более 9500 продуктовых наборов в таких населённых пунктах, как Херсон, сёлах Весёлое, Казаки, Новые Лагеря и посёлке городского типа Новая Каховка. Наборы состоят из круп, консервов, сладостей, сгущёнки, подсолнечного масла, сахара, соли и чая. Также дополнительно завозили детское питание, лекарства, которые отпускаются без рецепта и детские памперсы. При этом медицинские препараты вместе с гуманитарной помощью получили более тысячи человек. Адресная медикаментозная помощь оказана более чем 50 семьям.

Эвакуация жителей Херсона. Видео предоставлено LIFE

Совместно с военными и Росгвардией из Херсонской области в Россию эвакуировано 390 человек, в том числе десять в рамках оказания срочной медицинской помощи. Экстренную эвакуацию организовали для мам с детьми, имеющими тяжёлые заболевания. Также в областную детскую больницу Херсона доставили противоопухолевые препараты для детей, которые там сейчас проходят лечение.

Более 600 тонн гуманитарной помощи доставили военные РФ жителям Изюма Харьковской области
Более 600 тонн гуманитарной помощи доставили военные РФ жителям Изюма Харьковской области

Ранее Лайф рассказывал, что ОНФ доставил в зоопарк "Придорожное" в ДНР первую партию гумпомощи. Животные остро нуждаются в еде, лекарствах, а сотрудники — в инвентаре и стройматериалах.

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Предоставлена LIFE

Николь Вербер
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