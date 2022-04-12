С начала гуммиссии #МыВместе в Херсонской области раздали около 60 тонн продовольствия

За это время более 9500 продуктовых наборов получили жители таких населённых пунктов, как Херсон, Весёлое, Казаки, Новые Лагеря и посёлка городского типа Новая Каховка.

Раздача гумпомощи в Херсонской области. Видео предоставлено LIFE

Порядка 60 тонн продовольствия раздали жителям Херсонской области с начала работы гуманитарной миссии #МыВместе, которая стартовала три недели назад. Первым при помощи и содействии военных и МЧС продуктовые пакеты и лекарства жителям Херсона начал раздавать депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич вместе с группой добровольцев.

"Сначала мы работали в Херсоне, каждый раз меняя место дислокации из соображений безопасности. Поначалу очень часто ловили провокаторов, которые не давали жителям получать гуманитарку, пугали и всячески препятствовали нормальной работе", — рассказал Кастюкевич.





В настоящее время уже работает система, а депутат с группой ушли работать в мелкие населённые пункты области, где очень много людей, нуждающихся в продуктах и лекарствах. По словам Кастюкевича, каждый день ему приходят обращения и просьбы от жителей, где какие проблемы существуют и куда нужно заехать.

С начала гуманитарной миссии в направлении Херсонской области жителям роздано более 9500 продуктовых наборов в таких населённых пунктах, как Херсон, сёлах Весёлое, Казаки, Новые Лагеря и посёлке городского типа Новая Каховка. Наборы состоят из круп, консервов, сладостей, сгущёнки, подсолнечного масла, сахара, соли и чая. Также дополнительно завозили детское питание, лекарства, которые отпускаются без рецепта и детские памперсы. При этом медицинские препараты вместе с гуманитарной помощью получили более тысячи человек. Адресная медикаментозная помощь оказана более чем 50 семьям.

Эвакуация жителей Херсона. Видео предоставлено LIFE

Совместно с военными и Росгвардией из Херсонской области в Россию эвакуировано 390 человек, в том числе десять в рамках оказания срочной медицинской помощи. Экстренную эвакуацию организовали для мам с детьми, имеющими тяжёлые заболевания. Также в областную детскую больницу Херсона доставили противоопухолевые препараты для детей, которые там сейчас проходят лечение.