Какое оружие появится в России после завершения "Операции Z" Оглавление Крылатая ракета будущего, или "Суперкалибр" Гиперзвуковое оружие России: "Кинжал-М" и "Кинжал-МД" "Краснополь-Д" Истребители и бомбардировщики России Сверхскоростной ударный вертолёт Тяжёлая бронированная машина "Штурм" Беспилотники России Не исключено, что после специальной военной операции Армию России ждёт качественное преображение. Подробные планы пока не известны, но некоторые детали понятны уже сейчас. 70351 70351 Завод по выпуску военных беспилотников в Подмосковье. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

После завершения специальной военной операции на Украине облик вооружённых сил может серьёзно измениться. Действующая госпрограмма вооружений исполняется, однако к концу десятилетия основные положения этого документа могут быть пересмотрены. В концепции развития вооружённых сил до 2030–2035 годов могут появиться виды вооружений, которые ранее существовали только в виде чертежей.

Крылатая ракета будущего, или "Суперкалибр"

Пуск ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Недавно Минобороны опубликовало новые кадры пусков ракет "Калибр" по объектам ВСУ . Дальность пуска "Калибров", по некоторым данным, достигает 2700 км. При этом ракеты практически неуязвимы для ПВО противника — высота полёта составляет всего пару десятков метров, а ракета движется к цели по особой траектории. После операции в Сирии "Калибр" был существенно доработан: сократилось время подготовки ракеты к запуску, а также значительно уменьшился "цикл перенацеливания", когда ракета прямо в полёте меняет траекторию и уходит к другому объекту противника. Дальность серии "Калибр-М", которая придёт на смену нынешнему поколению ракет, может достичь 4500 км, а боевая часть увеличится с 500 кг до почти 800. Разработка "Калибра-М" включена в госпрограмму вооружений до 2027 года, но вполне вероятно, что новейшие крылатые ракеты появятся раньше.

Гиперзвуковое оружие России: "Кинжал-М" и "Кинжал-МД"

Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Фото © kremlin.ru

Настоящей мировой сенсацией стало применение ВКС России гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Уникальное оружие поразило подземный склад ракет и боеприпасов ВСУ в Делятине (там, в частности, хранилось значительное количество ракет 9М79 для комплекса "Точка"). Ракета пробила противоядерную обшивку хранилища и превратила всё его содержимое в груду металлолома. Максимальная дальность полёта гиперзвуковой ракеты — 2000 км, скорость — 12 000 км/ч (10 Махов), высота поражения целей может достигать 6 км. При этом "Кинжал" способен выполнять хитрые манёвры, которые позволяют обмануть вражескую систему ПВО и ПРО.

Боевое применение "Кинжала" на Украине позволило разработчикам и военным получить массу данных. К примеру, теперь известны реальные показатели боевой эффективности, точность, время выхода на цель и другие параметры. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что за следующие несколько лет поменяется не только защита "Кинжала", но и его боевая часть. Специалисты не исключают, что у гиперзвукового ракетного комплекса могут появиться и новые боевые блоки. Сама ракета при этом, возможно, получит и противокорабельную версию в дополнение к ракетам "Циркон".

"Краснополь-Д"

Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" во время учений артиллерийского подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на Юргинском военном полигоне. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В начале апреля Министерством обороны было опубликовано видео уничтожения пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ управляемым снарядом "Краснополь". Сейчас ВС РФ активно применяют в боевых условиях версии "Краснополь М" и М-2. Дальнейшим развитием темы управляемых снарядов станет "Краснополь-Д" — артиллерийский выстрел с блоком ГЛОНАСС. Его точность, по некоторым данным, считается абсолютной — отклонение от цели составляет не более метра. При этом потребность в использовании беспилотника с лазерной наводкой отпадёт — "Краснополь-Д" будет корректировать полётные параметры самостоятельно. Это актуально для береговой артиллерии, которая с его помощью сможет уничтожать движущиеся к берегу десантные корабли.

Истребители и бомбардировщики России

Sukhoi Su-35. Фото © Wikipedia / Rulexip

В ходе спецоперации ВКС РФ активно используют истребители Су-35 и сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Они с ювелирной точностью уничтожают военную инфраструктуру ВСУ и занимаются выполнением самой сложной работы — контролируют воздушное пространство страны. 24 марта Минобороны опубликовало запись уничтожения целей самолётами Су-34 ВКС России. 4 апреля были продемонстрированы кадры боевого применения Су-35С . Значительное количество данных, полученное за время СВО на Украине, почти наверняка будет использовано для перспективных самолётов, включая истребители поколения 5+ и 6, а также беспилотные летательные аппараты, такие как С-70 "Охотник".

Сверхскоростной ударный вертолёт

Боевой вертолёт Ка-52. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

После того как появились Ка-52М с усовершенствованной электроникой и авионикой, настала пора переосмысливать концепцию применения ударных вертолётов. Специальная военная операция на Украине позволила укрепиться в мысли о том, что воевать уникальные машины могут в разное время суток, при этом не теряя в эффективности. К нескольким каналам получения данных (тепловизоры, ночные прицелы и другие средства обнаружения) после завершения СВО добавятся и другие возможности. Не исключено, что в КБ Камова могут вернуться к идее размещения надвтулочной РЛС — такой же, как у Ми-28НМ "Ночной охотник". По всей вероятности, подрастут и скоростные показатели, после завершения СВО могут быть форсированы работы по созданию сверхскоростного вертолёта. Конструктивно "Аллигатор" подходит для таких экспериментов лучше — соосная схема и прочный корпус позволят увеличить скорость вдвое и разогнать машину с 250 километров в час до почти 500. Это значительно увеличит боевые возможности машины.

Тяжёлая бронированная машина "Штурм"

Боевая машина 9П149 ПТРК "Штурм-С" в парке "Патриот". Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Основная часть анализа возможностей боевой техники ещё впереди, однако вторая фаза СВО может совпасть с испытаниями тяжёлого робота "Штурм", построенного на базе танка Т-72Б3. Образцы превосходно показали себя в ходе выполнения боевых задач на Украине — грамотное использование и проверенные технологии позволяют технике спокойно переживать попадание комплексов NLAW и Javelin даже с близкого расстояния. Ряд источников утверждает, что машина получит серию модификаций, включая подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и беспилотный танк со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием для городских боёв. Как и танк-донор "Штурм" получит усовершенствованный комплекс защиты "Контакт-5", а также опциональный комплекс активной защиты "Арена" или "Афганит" от "старшего" танка Т-14 "Армата".

Беспилотники России

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Иноходец". Фото © Wikipedia / Mil.ru

Почти наверняка после завершения "Операции Z" будут форсированы работы по разработке и серийному производству ударных и разведывательных БПЛА. Россия успешно использует в "Операции Z" беспилотники "Иноходец", а также "Орлан-10" как поодиночке, так и в паре с "Краснополем" и другими видами вооружений. Эффективность БПЛА отметили и за рубежом. Аналитик The National Interest Крэнни-Эванс назвал российские ударные беспилотники главным оружием спецоперации на Украине.

После завершения СВО на Украине эксперты ожидают ускорения работ по другим беспилотникам. Среди самых ожидаемых — С-70 "Охотник", разработки ОКБ Сухого. Параллельно с серийной ударной версией машины может появиться и высотный разведчик с набором пассивных данных, а также "роем беспилотников" в подвесном контейнере. Благодаря последним "Охотник" сможет самостоятельно вскрывать места базирования вражеской ПВО и наносить по ним удар без привлечения пилотируемой авиации.

БПЛА "Охотник". Фото © Wikipedia / Geektrooper2 Какое оружие будет развиваться в РФ быстрее всего? 0 Ядерное — как сами ракеты, так и средства доставки Авиация Беспилотники Танки

Авторы Евгений Жуков