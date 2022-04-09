5 особенностей "Операции Z" на Украине, впечатливших НАТО Тактика и быстрота продвижения российских военных, по мнению некоторых ветеранов сил НАТО, "идут вразрез" ожиданиям зарубежных военных. 51507 51507 Обложка © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Польские и немецкие военные эксперты оценили нестандартные методы, которые использует Армия России при проведении спецоперации на Украине. По мнению экспертов, именно они стали решающим фактором, обеспечивающим быстрое окружение Мариуполя и вытеснение сил ВСУ и нацбатов с основных направлений продвижения. Ветеран польского спецназа Вислав Кадышевич и бывший командир танкового подразделения Бундесвера Андреас Вебер прокомментировали свои наблюдения за действиями Российской армии на Украине.

Окружение ВСУ в Донбассе

Одним из событий, впечатливших военных из НАТО, стало оставление группировки ВСУ в Донбассе. По словам Вислава Кадышевича, положение украинских военных "в ближайшее время может оказаться безвыходным", а Российская армия "продолжает отрезать" последние пути к отступлению. Говоря об этом, Кадышевич отметил, что бывшие и действующие военные внимательно следят за сообщениями военного ведомства России и стараются "анализировать каждое слово".

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Особое внимание обратили на сообщения официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, сообщившего недавно, что российскими войсками был нанесён удар в районе станции Лозовая. Она располагается на юге Харьковской области, примерно в 100 км от города Изюма, находящегося под контролем Российской армии. Там, по словам Конашенкова, было уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, которое было поставлено на Украину для снабжения ВСУ.

Очевидно, что большое окружение, о котором предупреждали многие эксперты, начинает постепенно обретать формы. Армия России проделала большую работу в этом направлении: уничтожены топливные хранилища, крупные военные объекты, на которых технику можно было бы ремонтировать, а украинские силы рассеиваются по нескольким районам. Это сложная работа, выполнять которую, кроме Российской армии, не способен больше никто. В НАТО манёвры такого масштаба не практикуют очень давно и с таким же высоким качеством давно не работают Вислав Кадышевич Ветеран спецназа ВДВ Польши

Комментируя эффективность Российской армии, Кадышевич добавил, что боевые возможности российских ВКС и количество высокоточного оружия "давно и серьёзно беспокоят все силы НАТО", поскольку у передовых групп быстрого реагирования в Европе такого оружия нет.

Окружение Мариуполя стало для всех новостью

Осада Мариуполя началась ещё 25 февраля, после того как на подходе к городу российские военные вступили в боестолкновение с силами ВСУ и проломили оборону на этом участке. 3 марта город был полностью заблокирован силами РФ и ДНР. К 10 марта, по сообщению Минобороны РФ, подразделения ДНР взяли под контроль кварталы Азовский, Найдёновка, Ляпино, Виноградарь и вышли к комбинату "Азовсталь". Бывший командир танкового подразделения Бундесвера Андреас Вебер пояснил, что быстрый прорыв войск к Мариуполю и взятие города в кольцо показали всему миру, насколько быстро Российская армия может действовать в режиме наступления.

По моим ощущениям, Российская армия действует быстрее сухопутных войск НАТО примерно в пять–семь раз. У сил альянса есть некоторые особенности и тактические приёмы, которые не позволяют быстро развернуть существенное количество танков и техники на нужных направлениях. Это связано прежде всего с организационной структурой и логистикой. Российская армия всегда славилась своей мобильностью, но то, с какой скоростью был зачищен от ВСУ "южный фланг" группировки украинской армии, поражает Андреас Вебер Бывший командир танкового подразделения Бундесвера

По словам Вебера, окружение Мариуполя и замыкание большого гарнизона в несколько тысяч человек позволило "отрубить голову гидре": украинская армия оказалась раздроблена и деморализована, а после финальной зачистки города, территории "Азовстали" и порта психологический эффект будет ещё сильнее.

Тактика и стратегия в операции России на Украине "не читаются" на карте

18 марта силы ДНР взяли под контроль мариупольский аэропорт. В это же время противник лишился надежды на деблокирование города: задачи гарнизона свелись к обороне и выживанию. Начались бои возле "Азовстали", к этому времени там сформировался укрепрайон сил ВСУ и националистов. По состоянию на 22 марта половина города находилась под контролем российских войск. К 28 марту противник закрепился на "Азовстали", Металлургическом комбинате имени Ильича и заводе "Азовмаш". С этого момента было предпринято несколько неудачных попыток по эвакуации командиров "Азова", а также высших офицеров НАТО и французских наёмников, окопавшихся на "Азовстали". По состоянию на начало апреля Армия России, силы ДНР и полк имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова контролировали свыше 96% города. 1 апреля Денис Пушилин сообщил, что основные силы националистов сосредоточились в центре города — на "Азовстали" и в порту Мариуполя.

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Ветеран спецназа ВДВ Польши Вислав Кадышевич пояснил, что тактику действий российских войск в Мариуполе нельзя предсказать. Войска действуют быстро, неожиданно, а спутниковая разведка и любые наблюдения с беспилотника со стороны противника "актуальны лишь пару часов".

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сказала, что наступление России стало более концентрированным. В этом и состоит особенность Российской армии: как только разведка Украины определяет какое-то направление удара, российские войска сразу его меняют, делают манёвр и потом просто перемалывают ВСУ. Украинскую армию переигрывают тактически, и главная проблема как раз в этом, поскольку ВСУ натаскивали инструкторы из НАТО и США Вислав Кадышевич Ветеран спецназа ВДВ Польши

Карта боевых действий на Украине на сегодня

В конце марта ВСУ попытались эвакуировать из осаждённой "Азовстали" командование нацбатов и иностранных военных, заблокированных Российской армией. Всего ВСУ потеряли от четырёх до шести вертолётов при попытке провести спасательную миссию, и это, по словам ветерана спецназа ВДВ Польши Вислава Кадышевича, говорит о том, что под контролем Российской армии находится не только территория и воздушное пространство, но и все информационные каналы, по которым общаются заблокированные в городе боевики и остатки украинской армии.

Уровень взаимодействия российских войск поражает. Очевидно, что подразделения связи и радиотехнической разведки работают на полную и контролируется не только собственная связь, но и коммуникации противника. Это во многом и определило быстрое продвижение на юге Вислав Кадышевич Ветеран спецназа ВДВ Польши

Какая тактика у России на Украине?

Ветеран Бундесвера, бывший командир танковой группы быстрого реагирования Андреас Вебер отмечает, что способность Российской армии действовать не числом, а качеством, неприятно удивила всех военных в НАТО. Но обширное применение высокоточного оружия разной мощности, быстрые броски и умение окружать противника, по мнению Вебера, — это "лишь десятая часть от реальных возможностей". Самое серьёзное, по мнению Вебера, Российская армия приберегла для крупнейшей операции на Украине, в ходе которой должен будет замкнуться котёл с 50-тысячной группировкой ВСУ .

Когда всё начнётся, то, на мой взгляд, мы увидим максимальный уровень воздействия. Частично группировка ВСУ в этой части спецоперации парализована: ей постепенно отрезают пути отхода, боевиков лишили топлива и подвоза боеприпасов. Мне кажется, украинские военные и рады бы бежать, но не могут, поскольку бежать им просто некуда. У Российской армии ситуация обратная. Есть и ракеты, и снаряды, и техника, и люди, и вообще всё, что нужно для быстрого и активного продвижения Андреас Вебер Бывший командир танковой группы быстрого реагирования

Бывшие офицеры НАТО отмечают, что украинская армия "оказалась не готова к высокоактивным боевым действиям" и все заявления последних лет про третью армию в Европе "не соответствуют и никогда не соответствовали действительности".

Фото © shutterstock Какие особенности Армии России беспокоят НАТО сильнее всего? 0 Большое количество высокоточного оружия Непредсказуемость и выверенная тактика Умение контролировать воздушное пространство Контроль связи и коммуникаций противника

Авторы Сергей Андреев