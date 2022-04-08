Какие подразделения НАТО могли быть окружены в Мариуполе Несколько попыток эвакуации на украинских вертолётах из города уже провалились, и у военных альянса всё меньше времени, чтобы спастись. 94083 94083 Getty Images / Jeff J Mitchell

С 5 апреля в ряде СМИ стали появляться сообщения, утверждающие, что среди окопавшихся в Мариуполе и заблокированных Армией России военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатов может находиться высокопоставленный военный НАТО, генерал-лейтенант Армии США Роджер Л. Клутье, а также несколько десятков военных НАТО в звании от майора до полковника.

Иностранные наёмники на Украине

Можно сказать, что с 2014 года военные НАТО не вылезали с территории Украины. Там базировались консультанты, инструкторы, другие специалисты. Специально для них построили базу на Яворовском военном полигоне, организовали военно-оперативный центр в Очакове, создали 235-й межвидовой центр подготовки подразделений в селе Михайловка, готовили диверсантов для работы в Донбассе, присылали учёных, связанных с американскими биолабораториями, а также специалистов по ведению информационной войны.

Начинать следует с фундамента. Им для НАТО на Украине стали базы, ранее являвшиеся советской военной инфраструктурой. Полностью их обновив и модернизировав под свои запросы, Запад создал надёжные плацдармы на востоке. Об этом Вашингтон и его партнёры долгое время либо умалчивали, либо говорили крайне сдержанно. Один из плацдармов — военно-морской оперативный центр НАТО в Очакове, располагавшийся в устье Днепра. Кроме того, активно функционировал и центр подготовки украинских сил спецопераций, к настоящему моменту уничтоженный российским высокоточным оружием. Этот объект был наводнён преимущественно британскими специалистами. Часть из них ранее служила в SAS — Специальной авиадесантной службе, которая считается элитной. Некоторые из британских военных, по данным зарубежных медиа, были уничтожены авиаударом на Яворовском полигоне, других высокоточное российское оружие могло настигнуть вечером 4 апреля после боевой стрельбы кораблей ВМФ России.

Украинские военнослужащие отрабатывают применение американских гранатомётов M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D) на Яворовском военном полигоне во Львовской области 4 февраля 2022 года. Фото © ТАСС / AP / Pavlo Palamarchuk

На военно-морской базе в Очакове помимо европейского крыла НАТО размещались и американцы. Запускать базу и следить за её состоянием поручили 1-му военно-морскому мобильному строительному батальону ВМС США, известному как "Морские пчёлы" (Seabees). Курировал работы лейтенант ВМС США Джейсон Макги. Он же, по некоторым данным, несколько раз ездил к линии разграничения в Донбассе, чтобы научить ВСУ правильно окапываться и готовиться к бою.

Карта боевых действий в Мариуполе сейчас

24 декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опираясь на разведданные, сделала заявление, что на линии соприкосновения в Донбассе сосредоточено четыре тысячи военных инструкторов из США. Это снайперы, специалисты по тактике, инструкторы по использованию ракетных комплексов "Джавелин" и многие другие. Там же шла и подготовка диверсионных групп. Также в декабре прошлого года министр обороны РФ Шойгу предупредил о подготовке специалистами американских ЧВК провокаций с химоружием в Донбассе. Имена и фамилии некоторых из них хорошо известны.

Одним из тех, кто, вероятно, находился на мариупольском направлении, был сержант 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Джефф Леггетт. Он командовал учениями украинских войск в Яворове и руководил обучением старшего офицерского состава ВСУ. Его ближайший соратник — майор Джефф Дей, замкомандира 2-й механизированной бригады Армии Канады, занимавшийся подготовкой младшего состава. Кстати, именно канадцы первыми подошли к делу серьёзно: с 2015-го по 2018-й они провели пять ротаций, составили подробнейшую программу обучения, включающую в себя тактические занятия, артподготовку, работу с бронетехникой, занятия военной логистикой и другие дисциплины.

Активное участие в "реформах" ВСУ принимал сослуживец Джеффа Леггетта капитан Кайл Кристофер, офицер связи 45-й пехотной бригады Оклахомы. Дей, Кристофер и Леггетт не раз ездили в Мариуполь, где изучали "особенности построения обороны". По некоторым обрывочным сведениям, перед спланированным наступлением Леггетт мог находиться в Днепропетровске, а Дей и Кристофер — "где-то на южном направлении", вероятно, в Мариуполе. Там американцы могли оказывать ВСУ содействие в координации наступления, назначенного на 8 марта. Если посмотреть на карту "Операции Z" и бегло прикинуть, куда могли эвакуироваться эти люди, то вариантов немного: Мариуполь, Херсон, Бердянск, а оттуда в Одессу. Но не исключён и другой вариант: кто-то из них мог не успеть сбежать и оказался в Мариупольском котле вместе с нацбатами и ВСУ.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины на блокпосту на въезде в город Мариуполь. Фото © ТАСС / Степан Петренко

Генерал США в окружённом Мариуполе

Генерал-лейтенант Роджер Л. Клутье – младший, которого зарубежные медиа "окружили" в Мариуполе, — фигура интересная. Он принял командование штабом сухопутных войск союзников в августе 2020 года. Украинские СМИ поспешили сообщить, что Клутье выбран в качестве "пленного" случайно, однако именно он отвечал за качество подготовки ВСУ на "восточном направлении". В прошлом году генерал-полковник ВСУ Александр Сырский на совместной пресс-конференции с командующим сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутье в Киеве заявил, что "Украина и дальше будет работать над интеграцией учебных процессов НАТО в ВСУ". В начале марта, всего через несколько дней после начала "Операции Z", Клутье побывал в Болгарии, чтобы проверить, насколько хорошо готовы к возможному усилению "южные члены НАТО". После этого он вылетел "в сторону Украины", и его следы там теряются. В настоящий момент доказать или опровергнуть присутствие Клутье в Мариуполе невозможно, но с опровержением слухов не выступили даже в секретариате НАТО, чего за пресс-службой альянса никогда не замечали.

Генерал-лейтенант Роджер Л. Клутье – младший. Фото © Getty Images / Mehmet Emin Menguarslan / Anadolu Agency

Кого ещё окружили в порту Мариуполя и на территории "Азовстали"

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя и не исключено, что среди них есть иностранцы. 7 апреля начала появляться информация о том, что офицеры НАТО из Франции, Германии, Великобритании и Швеции, запертые на "Азовстали", связались с российской разведкой через открытый радиоканал и попросили организовать для них гуманитарные коридоры. Частично присутствие французских военных подтверждается находками в сбитых возле Мариуполя вертолётах и найденными вещами, которые военнослужащие стран НАТО бросили, отходя вглубь территории металлургического комбината и порта.

По другим сведениям, в кольце окружения в Мариуполе могут находиться инструкторы из Королевской военной академии в Сандхерсте, офицеры из Национального военного училища Сен-Сира, бывшие и действующие офицеры 82-й воздушно-десантной дивизии США и несколько бывших и действующих офицеров 75-го полка рейнджеров Армии США. Выйти из окружения без боя и тем более без обнаружения практически невозможно — акватория порта контролируется российскими беспилотниками, а все подступы блокированы.

Фото © Getty Images / John Moore Кто первым будет сдаваться Российской армии в Мариуполе? 0 Нацбаты / ВСУ Французы Британцы Американцы

Авторы Евгений Жуков