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Какие подразделения НАТО могли быть окружены в Мариуполе

Несколько попыток эвакуации на украинских вертолётах из города уже провалились, и у военных альянса всё меньше времени, чтобы спастись.

Опубликовано 7 апреля 2022, 21:40
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Getty Images / Jeff J Mitchell

Getty Images / Jeff J Mitchell

С 5 апреля в ряде СМИ стали появляться сообщения, утверждающие, что среди окопавшихся в Мариуполе и заблокированных Армией России военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатов может находиться высокопоставленный военный НАТО, генерал-лейтенант Армии США Роджер Л. Клутье, а также несколько десятков военных НАТО в звании от майора до полковника.

Какие объекты НАТО на Украине уничтожены за время "Операции Z"
Какие объекты НАТО на Украине уничтожены за время "Операции Z"

Иностранные наёмники на Украине

Можно сказать, что с 2014 года военные НАТО не вылезали с территории Украины. Там базировались консультанты, инструкторы, другие специалисты. Специально для них построили базу на Яворовском военном полигоне, организовали военно-оперативный центр в Очакове, создали 235-й межвидовой центр подготовки подразделений в селе Михайловка, готовили диверсантов для работы в Донбассе, присылали учёных, связанных с американскими биолабораториями, а также специалистов по ведению информационной войны.

Начинать следует с фундамента. Им для НАТО на Украине стали базы, ранее являвшиеся советской военной инфраструктурой. Полностью их обновив и модернизировав под свои запросы, Запад создал надёжные плацдармы на востоке. Об этом Вашингтон и его партнёры долгое время либо умалчивали, либо говорили крайне сдержанно. Один из плацдармов — военно-морской оперативный центр НАТО в Очакове, располагавшийся в устье Днепра. Кроме того, активно функционировал и центр подготовки украинских сил спецопераций, к настоящему моменту уничтоженный российским высокоточным оружием. Этот объект был наводнён преимущественно британскими специалистами. Часть из них ранее служила в SAS — Специальной авиадесантной службе, которая считается элитной. Некоторые из британских военных, по данным зарубежных медиа, были уничтожены авиаударом на Яворовском полигоне, других высокоточное российское оружие могло настигнуть вечером 4 апреля после боевой стрельбы кораблей ВМФ России.

Украинские военнослужащие отрабатывают применение американских гранатомётов M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D) на Яворовском военном полигоне во Львовской области 4 февраля 2022 года. Фото © ТАСС / AP / Pavlo Palamarchuk

Украинские военнослужащие отрабатывают применение американских гранатомётов M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D) на Яворовском военном полигоне во Львовской области 4 февраля 2022 года. Фото © ТАСС / AP / Pavlo Palamarchuk

На военно-морской базе в Очакове помимо европейского крыла НАТО размещались и американцы. Запускать базу и следить за её состоянием поручили 1-му военно-морскому мобильному строительному батальону ВМС США, известному как "Морские пчёлы" (Seabees). Курировал работы лейтенант ВМС США Джейсон Макги. Он же, по некоторым данным, несколько раз ездил к линии разграничения в Донбассе, чтобы научить ВСУ правильно окапываться и готовиться к бою.

Воронка в десяток метров: для чего на самом деле строили важнейший объект НАТО на Украине
Воронка в десяток метров: для чего на самом деле строили важнейший объект НАТО на Украине

Карта боевых действий в Мариуполе сейчас

24 декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опираясь на разведданные, сделала заявление, что на линии соприкосновения в Донбассе сосредоточено четыре тысячи военных инструкторов из США. Это снайперы, специалисты по тактике, инструкторы по использованию ракетных комплексов "Джавелин" и многие другие. Там же шла и подготовка диверсионных групп. Также в декабре прошлого года министр обороны РФ Шойгу предупредил о подготовке специалистами американских ЧВК провокаций с химоружием в Донбассе. Имена и фамилии некоторых из них хорошо известны.

Одним из тех, кто, вероятно, находился на мариупольском направлении, был сержант 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Джефф Леггетт. Он командовал учениями украинских войск в Яворове и руководил обучением старшего офицерского состава ВСУ. Его ближайший соратник — майор Джефф Дей, замкомандира 2-й механизированной бригады Армии Канады, занимавшийся подготовкой младшего состава. Кстати, именно канадцы первыми подошли к делу серьёзно: с 2015-го по 2018-й они провели пять ротаций, составили подробнейшую программу обучения, включающую в себя тактические занятия, артподготовку, работу с бронетехникой, занятия военной логистикой и другие дисциплины.

Активное участие в "реформах" ВСУ принимал сослуживец Джеффа Леггетта капитан Кайл Кристофер, офицер связи 45-й пехотной бригады Оклахомы. Дей, Кристофер и Леггетт не раз ездили в Мариуполь, где изучали "особенности построения обороны". По некоторым обрывочным сведениям, перед спланированным наступлением Леггетт мог находиться в Днепропетровске, а Дей и Кристофер — "где-то на южном направлении", вероятно, в Мариуполе. Там американцы могли оказывать ВСУ содействие в координации наступления, назначенного на 8 марта. Если посмотреть на карту "Операции Z" и бегло прикинуть, куда могли эвакуироваться эти люди, то вариантов немного: Мариуполь, Херсон, Бердянск, а оттуда в Одессу. Но не исключён и другой вариант: кто-то из них мог не успеть сбежать и оказался в Мариупольском котле вместе с нацбатами и ВСУ.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины на блокпосту на въезде в город Мариуполь. Фото © ТАСС / Степан Петренко

Военнослужащий Национальной гвардии Украины на блокпосту на въезде в город Мариуполь. Фото © ТАСС / Степан Петренко

Делегация США посетила Донбасс
Делегация США посетила Донбасс

Генерал США в окружённом Мариуполе

Генерал-лейтенант Роджер Л. Клутье – младший, которого зарубежные медиа "окружили" в Мариуполе, — фигура интересная. Он принял командование штабом сухопутных войск союзников в августе 2020 года. Украинские СМИ поспешили сообщить, что Клутье выбран в качестве "пленного" случайно, однако именно он отвечал за качество подготовки ВСУ на "восточном направлении". В прошлом году генерал-полковник ВСУ Александр Сырский на совместной пресс-конференции с командующим сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутье в Киеве заявил, что "Украина и дальше будет работать над интеграцией учебных процессов НАТО в ВСУ". В начале марта, всего через несколько дней после начала "Операции Z", Клутье побывал в Болгарии, чтобы проверить, насколько хорошо готовы к возможному усилению "южные члены НАТО". После этого он вылетел "в сторону Украины", и его следы там теряются. В настоящий момент доказать или опровергнуть присутствие Клутье в Мариуполе невозможно, но с опровержением слухов не выступили даже в секретариате НАТО, чего за пресс-службой альянса никогда не замечали.

Генерал-лейтенант Роджер Л. Клутье – младший. Фото © Getty Images / Mehmet Emin Menguarslan / Anadolu Agency

Генерал-лейтенант Роджер Л. Клутье – младший. Фото © Getty Images / Mehmet Emin Menguarslan / Anadolu Agency

Кого ещё окружили в порту Мариуполя и на территории "Азовстали"

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что Франция пытается содействовать вывозу боевиков из Мариуполя и не исключено, что среди них есть иностранцы. 7 апреля начала появляться информация о том, что офицеры НАТО из Франции, Германии, Великобритании и Швеции, запертые на "Азовстали", связались с российской разведкой через открытый радиоканал и попросили организовать для них гуманитарные коридоры. Частично присутствие французских военных подтверждается находками в сбитых возле Мариуполя вертолётах и найденными вещами, которые военнослужащие стран НАТО бросили, отходя вглубь территории металлургического комбината и порта.

По другим сведениям, в кольце окружения в Мариуполе могут находиться инструкторы из Королевской военной академии в Сандхерсте, офицеры из Национального военного училища Сен-Сира, бывшие и действующие офицеры 82-й воздушно-десантной дивизии США и несколько бывших и действующих офицеров 75-го полка рейнджеров Армии США. Выйти из окружения без боя и тем более без обнаружения практически невозможно — акватория порта контролируется российскими беспилотниками, а все подступы блокированы.

Почему гарнизон окружённого Мариуполя пытается сбежать через порт
Почему гарнизон окружённого Мариуполя пытается сбежать через порт
https://static.life.ru/publications/2022/4/7/1170140046533.2327.jpg

Фото © Getty Images / John Moore

Кто первым будет сдаваться Российской армии в Мариуполе?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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