Почему применение ракеты "Кинжал" на Украине встревожило США и НАТО Оглавление Первое боевое применение ракеты "Кинжал" "Это обычная ракета, правда, её невозможно остановить" Почему "Кинжал" на МиГ-31 невозможно перехватить Тактико-технические характеристики ракеты "Кинжал" Что Запад может противопоставить "Кинжалу"? Спецоперация на Украине — почему "Кинжал" применили именно сейчас? Пока американские военные не могут понять, для чего понадобилось применение гиперзвукового оружия, их партнёры по НАТО уже сделали все нужные выводы. 102762 102762 МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Обложка © Wikipedia

18 марта ВКС России впервые применили аэробаллистическую ракету "Кинжал" в ходе "Операции Z" на Украине. Ударом был уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ на военном объекте в Делятине в Ивано-Франковской области.

Первое боевое применение ракеты "Кинжал"

Хранилище находилось на территории 136-го центра обеспечения ракетами и боеприпасами, одной из четырёх крупнейших баз на Украине, так называемый "Объект 711", или "Ивано-Франковск – 16". Со времён СССР он был рассчитан на защиту от ядерного взрыва, однако от гиперзвуковой ракеты ангар защитить не смогли. Там обслуживались боеголовки стратегических, тактических и межконтинентальных ракет. Известно, что там же хранились и некоторые из ракет 9М79 "Точка-У", которыми военные ВСУ не раз стреляли по мирным жителям в Донбассе.

После обнародования данных о применении гиперзвуковой ракеты "Кинжал" стало очевидно, что ракета с лёгкостью пробила противоядерную защиту и уничтожила всё оружие и оборудование ВСУ, находившееся внутри. В Минобороны сообщили, что "Кинжал" запустили с дистанции свыше тысячи километров. Время полёта составило менее 10 минут. Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что США до последнего считали появление такого оружия невозможным.

Действительно они считали, что это всё несерьёзно, что это некая пропаганда и никаких последствий это оружие не может нести. А вот мы уничтожили реальный объект. И не просто объект, а который в советские времена был бункером для хранения тактических ядерных боеприпасов, то есть этот бункер был повышенной защищённости. И по идее этот бункер не должен был быть уничтожен даже во время ядерной войны. И тут мы обычным вооружением — неядерным — уничтожаем бункер и его содержимое Алексей Леонков Военный эксперт

"Это обычная ракета, правда, её невозможно остановить"

По словам Алексея Леонкова, первыми забеспокоились немцы. Скорее всего, это связано с тем, что на территории Германии расположено большое количество бункеров с противоатомной защитой. Обозреватель Герхард Хегман из немецкого издания Die Welt заявил, что Россия поставила Запад перед неразрешимой проблемой. По его словам, эксперты расценивают использование гиперзвуковых комплексов как "предостережение Путина в адрес НАТО".

Следом подключились американцы, у которых тоже есть бункеры с противоядерной защитой. В Пентагоне считали, что их бункеры выстоят даже при ядерной войне, сомнений в этом у них не было.

Президент США Джо Байден прокомментировал первое применение гиперзвукового оружия "Кинжал" в боевых условиях. При этом глава государства немного "путался в показаниях". Сначала он назвал ракету обычной, а потом тут же оговорился, что её нельзя перехватить имеющимися средствами. "Это, как вы все знаете, мощное оружие. Но с такой же точно боеголовкой, как у любой пущенной ракеты. Это не имеет большого значения, за исключением того, что это почти невозможно остановить", — заявил Байден на встрече с представителями бизнеса.

Почему "Кинжал" на МиГ-31 невозможно перехватить

Обозреватель Герхард Хегман из немецкого издания Die Welt заявил, что скорость "Кинжала" может превышать скорость звука в 10 раз. Ракета считается практически неуязвимой, поскольку не оставляет противнику времени на реакцию после её опознавания. По словам военного эксперта, это обусловлено некоторыми особенностями данного типа оружия.

Когда "Кинжал" атакует, он фактически падает вертикально, под углом в 90 градусов, вертикально к поверхности. И при этом он не теряет скоростных качеств, и это сказывается на его проникающей способности. Он действует как бетонобойная авиационная бомба, пробивая защитные сооружения бункера, проникает в бункер и подрывает его изнутри. Соответственно, всё, что находится там, прекращает своё существование Алексей Леонков Военный эксперт

Тактико-технические характеристики ракеты "Кинжал"

Заявленная дальность полёта нового гиперзвукового оружия составляет более 2000 километров, скорость ракет — 10 Махов (почти 12000 км/ч). В качестве самолёта-носителя может использоваться МиГ-31К — в него можно загрузить одну ракету, Ту-22М3М вместит четыре ракеты, Ту-160 — по четыре на каждом из двух барабанов. В перспективе возможно использование в качестве носителя Су-57. "Кинжал" способен выполнять манёвры уклонения на каждом этапе полёта, что позволяет обманывать систему ПВО и ПРО. Высота поражения целей: от 10 до 6000 метров.

Что Запад может противопоставить "Кинжалу"?

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что сейчас американцы пытаются убедить своё население, что у них есть такое же оружие, но на самом деле это не так.

Счётная палата Конгресса США утверждает обратное. Там говорят, что гиперзвуковое оружие не появится, пока не будут освоены пробивные технологии. И есть такой малоизвестный, но интересный факт, что в этом году на исследование гиперзвукового оружия денег было выделено меньше, чем в прошлом Алексей Леонков Военный эксперт

По словам эксперта, в настоящее время США пытаются привести в порядок обычные средства вооружения и ядерную триаду. У Пентагона есть баллистические ракеты UGM-133A "Трайдент II", которые ставились на подводные лодки, но они предназначались в первую очередь для того, чтобы осуществлять показательное наказание "мятежных стран". Ракеты "Трайдент" по мощности сильно уступают российскому оружию. Учитывая, что Россия обновила (и продолжает обновлять) ядерную триаду и первой в мире испытала гиперзвуковое оружие "Кинжал" (а до этого в Сирии был испытан "Искандер-М"), у США есть повод для беспокойства. В распоряжении Армии США ЗРК "Пэтриот", а также противоракеты SM-6, но с таким оружием они не смогут помочь Украине, потому что оно сильно уступает российской огневой мощи, а его переброска невозможна из-за вероятной утечки технологий и боязни США втягиваться в полномасштабный конфликт с Россией.

Спецоперация на Украине — почему "Кинжал" применили именно сейчас?

Официальный представитель Пентагона высказал своё недоумение агентству Reuters, заявив, что не понимает, зачем Россия применила столь мощное оружие. Возможно, США нужно немного прийти в чувство после увиденного и услышанного, так как оно явно застигло их врасплох. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, США начиная с 2018 года упорно говорили, что новости о работе над гиперзвуковым оружием в России — пропаганда и не более того. Но сейчас Российская армия показывает, что все заявления России соответствуют действительности. И "Кинжал" — не информационная страшилка для Запада, а рабочий комплекс, который уже производится серийно. Ещё 25 августа 2021 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" был подписан государственный контракт на изготовление и поставку ракет "Кинжал".

Испытание гиперзвукового оружия в ходе "Операции Z" вполне оправданно, потому что сложившаяся обстановка, как и концепция ограниченной спецоперации на Украине, требует точечного поражения военных объектов при сохранении гражданской инфраструктуры. И в данном случае высокоточное оружие незаменимо.

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К и Ту-22М Когда у США появится собственное гиперзвуковое оружие? 0 Через один-два года Через три-пять лет Через 10 лет

Авторы Евгений Жуков